Иконка самолета от всех проблем — для чего включать "Режим полета" на телефоне

Включенный "Режим полета" на экране смартфона. Фото: Unsplash

На каждом смартфоне есть "Режим полета", который выключает абсолютно все беспроводные соединения — мобильную связь, GPS, Bluetooth и Wi-Fi. Исходя из названия, включать его нужно обычно в самолете, чтобы не препятствовать работе навигационных систем. Однако этот режим нашел свое применение и в повседневной жизни.

Об этом пишет ТСН.

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Как можно использовать "Режим полета", кроме как в самолетах

Прежде всего, при включении этого режима значительно экономится заряд батареи. Сетевые функции выключаются, в результате чего энергопотребление падает до минимума. Если вам критически необходимо, чтобы телефон не разрядился, а рядом нет зарядного устройства, "Режим полета" пригодится.

Кроме этого, включение и выключение режима позволяет телефону быстрее восстановить связь. Если у вас пропал доступ к сети, можно не перезагружать устройство, а сначала попробовать активировать этот режим.

Одним из главных преимуществ является ускорение процесса зарядки телефона. Когда вы выключаете все беспроводные соединения, устройство будет заряжаться значительно быстрее, что особенно актуально, когда необходимо подготовить свой смартфон к использованию как можно быстрее.

Также "Режим полета" дополнительно предоставляет защиту от некоторых внешних раздражителей, таких как бесчисленные сообщения, когда вы находитесь на важных переговорах или просто хотите отдохнуть от постоянного потока информации.

Напомним, пользователям Android-смартфонов доступны почти все программы и игры в Google Play. Однако иногда бывают случаи, когда некоторые из них могут иметь региональные ограничения и быть недоступными для загрузки в вашей стране. Такие ограничения можно обойти, выполнив несколько простых шагов.

Также мы писали, что большинство активных пользователей смартфонов постоянно испытывают потребность в розетке, чтобы пополнить заряд батареи своего устройства. Использовав некоторые настройки на вашем телефоне, можно заставить аккумулятор терять заряд медленнее.