Як зрозуміти, що настав час оновити смартфон — експерти назвали 9 ознак

Смартфон в руках. Фото: Pexels

Сьогодні виробники техніки пропонують безліч нових смартфонів щороку, від флагманських моделей до бюджетних варіантів. Однак це не означає, що варто купувати новий телефон щороку. Утім, навіть найнадійніший пристрій має свій термін служби.

Про те, які ознаки в роботі телефона вказують на те, що час оновитися, розповідає Android Police.

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Акумулятор швидко розряджається

З часом батарея втрачає місткість, і прості заходи не завжди рятують ситуацію. Якщо ваш телефон уже кілька років в експлуатації і його постійно потрібно заряджати, ймовірно, доцільно розглянути новий пристрій.

Камера більше не вражає

Щороку виробники вдосконалюють модулі камер. Якщо для вас важлива якість знімків та відео, а поточний смартфон не відповідає вашим вимогам навіть після налаштувань, варто звернути увагу на модель із кращими характеристиками.

Пристрій не отримує оновлень

Багато смартфонів підтримуються розробниками лише два-три роки. Відсутність актуальних оновлень безпеки створює загрозу витоку даних і знижує загальний рівень захищеності. Якщо виробник більше не випускає патчі чи нові версії ПЗ, це сигнал перейти на більш сучасний девайс, бажано з тривалою підтримкою.

Постійно закінчується вільна пам'ять

Якщо доводиться без кінця видаляти фото, відео чи застосунки, а цього простору однаково недостатньо, проблема може полягати в загальному обсязі пам'яті телефона. Сучасні смартфони зазвичай пропонують від 128 ГБ, що покриває потреби більшості користувачів.

Телефон відчутно "гальмує"

З часом залізо зношується, а додатки стають дедалі вимогливішими. Якщо ваш смартфон довго відкриває програми, а перезавантаження чи скидання налаштувань лише тимчасово розв'язують проблему, настав час замінити пристрій на модель із більш потужним процесором.

Серйозні пошкодження

Дрібні подряпини й потертості не впливають на роботу, проте тріщини екрана чи порушення герметичності можуть спричиняти несправності. Іноді навіть, на перший погляд, незначний скол екрана може призвести до некоректної роботи сенсора. Якщо відремонтувати пристрій невигідно, новий телефон може стати кращою інвестицією.

Застосунки часто "вилітають"

Періодичні збої трапляються й на нових пристроях, але якщо більшість програм нестабільно працюють навіть після повторної інсталяції, швидше за все, ваш телефон просто не "витягує" сучасні додатки. У такому разі оновлення пристрою може суттєво покращити досвід користування.

Відсутність підтримки 5G

Стандарт 5G пропонує вищі швидкості й меншу затримку. Якщо ви активно користуєтеся мобільними даними та хочете максимальної стабільності зв'язку, телефон без підтримки 5G може не відповідати новим вимогам. В Україні найближчим часом очікується активне впровадження мережі 5G, тому у перспективі варто розглянути пристрій, який підтримує цю технологію.

Немає функцій штучного інтелекту

ШІ-технології не є життєво необхідними, але вони можуть працювати "за лаштунками" та робити пристрій зручнішим. Якщо вас цікавлять нові "розумні" можливості, а ваш смартфон їх не підтримує, варто придивитися до моделей із вбудованими ШІ-функціями.

Нагадаємо, активні власники смартфонів постійно відчувають потребу в заряджанні своїх пристроїв. Деякі хитрощі з налаштуваннями дозволять подовжити життя батареї ще на кілька годин.

Також ми писали, що сучасні смартфони давно стали незамінним гаджетом у житті кожного. Попри це, телефон може стати джерелом серйозної небезпеки у випадку перегріву батареї.