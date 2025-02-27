Смартфон може загорітися в кишені — в чому причина і як запобігти перегріву

Смартфон Samsung Galaxy Note 7, що згорів. Фото: скриншот/YouTube

Сучасний смартфон уже давно став незамінним інструментом у повсякденному житті. Однак інколи він може бути джерелом серйозної небезпеки — зокрема, коли у пристрої виникають проблеми з акумулятором або відбувається перегрів. Один із найризикованіших випадків — раптове займання просто в кишені.

Про те, чому так стається та як мінімізувати загрозу, розповідає "Ми-Україна".

Читайте також:

Які основні причини займання

Перегрів пристрою

Однією з найпоширеніших причин загоряння телефону є його перегрів. Якщо температура акумулятора та внутрішніх компонентів підвищується до критичних значень, існує ризик виникнення серйозних несправностей.

Особливо небезпечні ситуації, коли пристрій нагрівається під час роботи з ресурсомісткими застосунками:

ігри з високою графікою;

знімання та запис відео у високій роздільній здатності, зокрема тривалою сесією понад 30 хвилин;

постійне використання GPS-сервісів;

перегляд потокового відео у високій якості;

одночасна робота багатьох "важких" додатків.

Високі температури навколишнього середовища (наприклад, у спекотну погоду) також можуть посилювати нагрівання. Якщо смартфон залишений на прямому сонячному світлі чи у машині, ризик перегріву суттєво зростає.

Механічні ушкодження

Фізична деформація або інші пошкодження телефона також здатні спровокувати небезпечні збої. Зокрема, варто бути обережним, щоб запобігти:

потужним ударам чи падінням на тверді поверхні;

деформації корпусу від тиску (наприклад, коли смартфон лежить у задній кишені);

впливу води та пилу, що може зашкодити внутрішнім компонентам.

Найбільше занепокоєння викликає пошкодження літій-іонної батареї. Якщо акумулятор буде деформований, можливе коротке замикання, яке часто супроводжується інтенсивним нагріванням або займанням.

Які ознаки вказують на небезпечну ситуацію з батареєю

Здуття акумулятора

Якщо корпус починає деформуватися або задня кришка відходить, це може свідчити про здуття батареї. Така несправність є вкрай небезпечною, оскільки може стати причиною займання.

Надмірне нагрівання без навантажень

Коли смартфон нагрівається навіть у стані очікування, це може бути ознакою внутрішнього короткого замикання або зламу акумулятора.

Спонтанне вимикання чи перезавантаження

Якщо пристрій раптово вимикається, попри достатній рівень заряду, варто підозрювати зношеність батареї, що призводить до нестабільної роботи.

Неоригінальні компоненти

Використання дешевих зарядних пристроїв або несертифікованих акумуляторів може спричинити перепади напруги та перегрів. Найкращий вибір — оригінальні аксесуари або якісні аналоги від перевірених брендів.

Як запобігти перегріву та займанням

Не грайте у "важкі" ігри та не запускайте ресурсомісткі програми під час заряджання. Це створює подвійне навантаження на акумулятор, а також уникайте перегріву на сонці чи в машині. Не залишайте телефон на прямому сонячному світлі та на гарячих поверхнях.

Важливо використовувати лише якісні та оригінальні зарядні пристрої, оскільки дешеві аксесуари можуть стати причиною короткого замикання. Також варто слідкувати за оновленнями програмного забезпечення смартфона, адже виробники часто випускають оновлення, які оптимізують енергоспоживання та підвищують безпеку роботи батареї.

Що робити, якщо смартфон уже перегрівся

Якщо сталася ситуація, коли ваш смартфон вже перегрівся, необхідно дотримуватися таких кроків:

вимкніть телефон та дайте йому охолонути;

зніміть чохол, щоб покращити теплообмін, покладіть пристрій на прохолодну поверхню (але не в холодильник);

якщо смартфон був під'єднаний до живлення, відключіть його від зарядки;

видаліть або закрийте застосунки, які можуть викликати значне навантаження на процесор.

Якщо нагрівання повторюється, варто звернутися до фахівців для перевірки пристрою та діагностики акумулятора.

Нагадаємо, нова версія оболонки HyperOS 2.0, призначена для смартфонів Xiaomi, Redmi та Poco, запропонувала широкі можливості персоналізації. Зокрема, користувачі знайшли функцію "оновлення прошивки акумулятора" для заощадження заряду.

Також ми писали, що сучасний телефон не лише забезпечує зв'язок, а й виконує чимало корисних завдань — від фотографування до відстеження активності. Проте найпоширеніша проблема — швидке виснаження батареї.