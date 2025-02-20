Як дізнатися швидкість та потужність заряджання смартфона — три способи

Смартфон заряджається. Фото: Unsplash

Попри підтримку швидкої зарядки потужністю 100 Вт, 120 Вт та 150 Вт, ваш телефон не завжди заряджається з однаковою швидкістю. Телефон автоматично знижує швидкість зарядки для регулювання внутрішньої температури та збереження здоров'я акумулятора. Саме тому час повного заряджання може часто змінюватися.

Про те, як дізнатися швидкість зарядки вашого телефону, розповідає TechViral.

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Перегляд швидкості заряджання через додаток Charge Meter

Додаток Charge Meter, доступний у Google Play Market, дозволяє вимірювати швидкість зарядки вашого телефону. Для цього необхідно:

відкрити Google Play Market, завантажити та встановити додаток Charge Meter на вашому Android телефоні;

запустити додаток Charge Meter і під'єднати телефон до зарядного пристрою;

потім помножити поточне значення, що відображається у мА вгорі, на напругу, щоб отримати швидкість заряджання у міліватах (мВт);

після того, як ви отримаєте значення у мВт, поділити його на 1000, щоб отримати кількість ват (Вт).

Хоча додаток Charge Meter вимагає деяких ручних дій, результати є досить точними.

Перегляд швидкості заряджання через AmpereFlow

AmpereFlow — ще один додаток для керування батареєю, який відображає інформацію про швидкість заряджання. Щоб використовувати його, потрібно:

завантажити та встановити додаток AmpereFlow на ваш Android телефон із Google Play Market;

після відкриття додатка натиснути кнопку "Start" у нижній частині екрана;

надати додатку AmpereFlow дозвіл на відображення поверх інших додатків;

під'єднати зарядний пристрій та заблокувати телефон.

Швидкість заряджання буде відображатися внизу екрана.

Використання USB-тестера

USB-тестери створені для професіоналів, щоб виявляти та усувати проблеми з заряджанням батареї.

Приклад USB-тестера Dynamode KWS-V21. Фото: mta.ua

Ви можете придбати тестер і під'єднати його до зарядного порту вашого телефону. Не хвилюйтеся, такі пристрої мають додатковий порт USB Type-C з іншого боку для зарядного кабелю.

Після підключення ви зможете побачити реальну швидкість заряджання телефону у ватах.

Нагадаємо, користувачі звикли заряджати смартфони до 100% або під'єднувати їх до зарядного пристрою, коли вони не повністю заряджені. Однією зі шкідливих звичок є залишати пристрій на зарядці на всю ніч.

Також ми писали, що не всі знають, коли насправді потрібно підключати телефон до зарядки, щоб зберегти життя акумулятора. Більшість звикли діяти за тактикою розряджання смартфона до 20% та заряджання до 80%, проте є ще один метод.