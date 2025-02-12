Не лише перепад напруги — що шкодить смартфону під час заряджання

Зарядний пристрій для смартфона. Фото: Freepik

Багато користувачів вважають, що єдиною загрозою для смартфона під час заряджання є перепади напруги. Проте насправді існує низка інших факторів, які можуть негативно вплинути на акумулятор та загальну працездатність пристрою.

Про це пише ITsider.

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Перегрів пристрою

Однією з головних небезпек є висока температура. Оптимальний температурний режим для заряджання смартфона знаходиться в межах від 15 до 25 градусів Цельсія. Якщо телефон знаходиться у спекотному приміщенні або під прямими сонячними променями, це може призвести до перегріву батареї та скорочення її ресурсу.

Використання неоригінальних зарядних пристроїв

Ще однією поширеною помилкою є використання несертифікованих зарядних пристроїв. Такі адаптери можуть працювати нестабільно, що призводить до пошкодження контролера живлення смартфона та зниження ефективності заряджання.

Використання під час заряджання

Активне користування смартфоном під час заряджання створює додаткове навантаження на акумулятор. Експерти застерігають, що це може спричинити перегрів пристрою, що своєю чергою пришвидшує зношення батареї.

Заряджання до 100%

Підтримка акумулятора постійно зарядженим на 100% також негативно позначається на його довговічності. Оптимальний рівень заряду для продовження терміну служби батареї — від 20% до 80%. Крім того, залишати смартфон на зарядці впродовж усієї ночі не рекомендується, оскільки це сприяє поступовій деградації елементів живлення.

Вологість та конденсат

Ще одним ризиком є потрапляння вологи. Заряджання смартфона, який зазнав впливу вологи або конденсату, може спричинити коротке замикання. Перед підключенням до мережі варто переконатися, що пристрій повністю сухий і не зазнав різких температурних перепадів.

Нагадаємо, виробники смартфонів дуже рідко ставлять зарядний пристрій у комплекті разом із пристроєм. Користувачі можуть натрапити на підроблені товари в магазині, які можуть бути небезпечними або навіть загрожувати життю.

Також ми писали, що більшість користувачів звикли, що заряджати смартфон до 100% — це правильний підхід. Однак це, навпаки, може негативно вплинути на акумулятор.