Чи можна розмовляти телефоном під час зарядки — знайдено точну відповідь

Смартфон заряджається від повербанка. Фото: Freepik

У сучасному світі мобільний телефон є незамінним гаджетом для кожного. Він не лише забезпечує зв'язок, а й виконує безліч корисних функцій — від знімання фото та відео до відстеження фізичної активності. Однак однією з головних проблем, з якою стикаються користувачі, є розряджена батарея. У таких випадках телефон підключають до зарядного пристрою, але при цьому постає питання — чи безпечно використовувати смартфон під час зарядки?

Про це розповідає УНІАН.

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Час від часу з'являються історії про вибухи телефонів під час заряджання, проте такі випадки є вкрай рідкісними. Раніше мобільні пристрої з іншими типами батарей могли сильно нагріватися під час підключення до електромережі, а додаткове навантаження у вигляді розмов могло призвести до перегріву. Це дійсно могло спричинити пошкодження гаджета або навіть загоряння.

Проте сучасні смартфони оснащені вдосконаленими літій-іонними акумуляторами, які захищені від подібних ризиків. Виробники передбачили механізми контролю температури та обмеження подачі струму, що мінімізує ймовірність перегріву чи інших проблем.

Чи можна користуватися телефоном під час зарядки

Сучасні мобільні пристрої дозволяють безпечно використовувати гаджет навіть під час його заряджання. Тому відповідь на запитання, чи можна здійснювати дзвінки або користуватися смартфоном під час підключення до розетки або повербанка, — так, можна.

Єдиним нюансом є те, що телефон може нагріватися під час активного використання, що може дещо уповільнити процес заряджання. Також варто пам'ятати, що часте використання смартфона під час зарядки може призвести до швидшого зношення батареї, оскільки відбувається прискорене витрачання та відновлення заряду.

Користувачі iPhone також можуть користуватися своїми пристроями під час заряджання. Apple оснащує свої смартфони високоякісними літій-іонними батареями, які відрізняються довговічністю, енергоефективністю та швидким заряджанням.

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