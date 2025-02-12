Можно ли разговаривать по телефону во время зарядки — найден точный ответ

Смартфон заряжается от повербанка. Фото: Freepik

В современном мире мобильный телефон является незаменимым гаджетом для каждого. Он не только обеспечивает связь, но и выполняет множество полезных функций — от съемки фото и видео до отслеживания физической активности. Однако одной из главных проблем, с которой сталкиваются пользователи, является разряженная батарея. В таких случаях телефон подключают к зарядному устройству, но при этом возникает вопрос — безопасно ли использовать смартфон во время зарядки?

Об этом рассказывает УНИАН.

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Время от времени появляются истории о взрывах телефонов во время зарядки, однако такие случаи являются крайне редкими. Ранее мобильные устройства с другими типами батарей могли сильно нагреваться при подключении к электросети, а дополнительная нагрузка в виде разговоров могла привести к перегреву. Это действительно могло повлечь повреждение гаджета или даже возгорание.

Однако современные смартфоны оснащены усовершенствованными литий-ионными аккумуляторами, которые защищены от подобных рисков. Производители предусмотрели механизмы контроля температуры и ограничения подачи тока, что минимизирует вероятность перегрева или других проблем.

Можно ли пользоваться телефоном во время зарядки

Современные мобильные устройства позволяют безопасно использовать гаджет даже во время его зарядки. Поэтому ответ на вопрос, можно ли совершать звонки или пользоваться смартфоном во время подключения к розетке или повербанку, — да, можно.

Единственным нюансом является то, что телефон может нагреваться во время активного использования, что может несколько замедлить процесс зарядки. Также стоит помнить, что частое использование смартфона во время зарядки может привести к более быстрому износу батареи, поскольку происходит ускоренное расходование и восстановление заряда.

Пользователи iPhone также могут пользоваться своими устройствами во время зарядки. Apple оснащает свои смартфоны высококачественными литий-ионными батареями, которые отличаются долговечностью, энергоэффективностью и быстрой зарядкой.

Напомним, иногда скорость мобильного интернета оставляет желать лучшего. Ситуацию можно исправить, используя методы для улучшения сигнала.

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