Не только перепад напряжения — что вредит смартфону во время зарядки

Зарядка смартфона — 5 частых ошибок, которых стоит избегать
Многие пользователи считают, что единственной угрозой для смартфона во время зарядки являются перепады напряжения. Однако на самом деле существует ряд других факторов, которые могут негативно повлиять на аккумулятор и общую работоспособность устройства.
Об этом пишет ITsider.
Какие факторы могут негативно повлиять на смартфон во время зарядки
Перегрев устройства
Одной из главных опасностей является высокая температура. Оптимальный температурный режим для зарядки смартфона находится в пределах от 15 до 25 градусов Цельсия. Если телефон находится в жарком помещении или под прямыми солнечными лучами, это может привести к перегреву батареи и сокращению ее ресурса.
Использование неоригинальных зарядных устройств
Еще одной распространенной ошибкой является использование несертифицированных зарядных устройств. Такие адаптеры могут работать нестабильно, что приводит к повреждению контроллера питания смартфона и снижению эффективности зарядки.
Использование во время зарядки
Активное пользование смартфоном во время зарядки создает дополнительную нагрузку на аккумулятор. Эксперты предостерегают, что это может привести к перегреву устройства, что в свою очередь ускоряет износ батареи.
Зарядка до 100%
Поддержание аккумулятора постоянно заряженным на 100% также негативно сказывается на его долговечности. Оптимальный уровень заряда для продления срока службы батареи — от 20% до 80%. Кроме того, оставлять смартфон на зарядке в течение всей ночи не рекомендуется, поскольку это способствует постепенной деградации элементов питания.
Влажность и конденсат
Еще одним риском является попадание влаги. Зарядка смартфона, который подвергся воздействию влаги или конденсата, может вызвать короткое замыкание. Перед подключением к сети стоит убедиться, что устройство полностью сухое и не подверглось резким температурным перепадам.
Напомним, производители смартфонов очень редко ставят зарядное устройство в комплекте вместе с устройством. Пользователи могут наткнуться на поддельные товары в магазине, которые могут быть опасными или даже угрожать жизни.
Также мы писали, что большинство пользователей привыкли, что заряжать смартфон до 100% — это правильный подход. Однако это, наоборот, может негативно повлиять на аккумулятор.
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