Не только перепад напряжения — что вредит смартфону во время зарядки

Зарядное устройство для смартфона. Фото: Freepik

Многие пользователи считают, что единственной угрозой для смартфона во время зарядки являются перепады напряжения. Однако на самом деле существует ряд других факторов, которые могут негативно повлиять на аккумулятор и общую работоспособность устройства.

Об этом пишет ITsider.

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Перегрев устройства

Одной из главных опасностей является высокая температура. Оптимальный температурный режим для зарядки смартфона находится в пределах от 15 до 25 градусов Цельсия. Если телефон находится в жарком помещении или под прямыми солнечными лучами, это может привести к перегреву батареи и сокращению ее ресурса.

Использование неоригинальных зарядных устройств

Еще одной распространенной ошибкой является использование несертифицированных зарядных устройств. Такие адаптеры могут работать нестабильно, что приводит к повреждению контроллера питания смартфона и снижению эффективности зарядки.

Использование во время зарядки

Активное пользование смартфоном во время зарядки создает дополнительную нагрузку на аккумулятор. Эксперты предостерегают, что это может привести к перегреву устройства, что в свою очередь ускоряет износ батареи.

Зарядка до 100%

Поддержание аккумулятора постоянно заряженным на 100% также негативно сказывается на его долговечности. Оптимальный уровень заряда для продления срока службы батареи — от 20% до 80%. Кроме того, оставлять смартфон на зарядке в течение всей ночи не рекомендуется, поскольку это способствует постепенной деградации элементов питания.

Влажность и конденсат

Еще одним риском является попадание влаги. Зарядка смартфона, который подвергся воздействию влаги или конденсата, может вызвать короткое замыкание. Перед подключением к сети стоит убедиться, что устройство полностью сухое и не подверглось резким температурным перепадам.

Напомним, производители смартфонов очень редко ставят зарядное устройство в комплекте вместе с устройством. Пользователи могут наткнуться на поддельные товары в магазине, которые могут быть опасными или даже угрожать жизни.

Также мы писали, что большинство пользователей привыкли, что заряжать смартфон до 100% — это правильный подход. Однако это, наоборот, может негативно повлиять на аккумулятор.