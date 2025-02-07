Як перевірити зарядний пристрій на підробку — 7 простих способів

Зарядний пристрій для смартфона. Фото: Freepik

Підроблені зарядні пристрої можуть бути небезпечними, а іноді навіть загрожувати життю. Такі пристрої можуть спричинити електричний удар або навіть пожежу.

Про те, як переконатися, що ваш зарядний пристрій безпечний для використання, пише MakeUseOf.

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Використовуйте оригінальний зарядний пристрій

Не обов'язково купувати зарядний пристрій безпосередньо у виробника смартфона, але важливо, щоб він був сумісний із вашим пристроєм. Використання адаптера з невідповідною напругою може пошкодити ваш телефон, а інколи це може призвести до значного скорочення терміну його служби.

Зверніть увагу на пакування та інструкцію

Один зі способів заощадження на виробництві підробок — відсутність упаковки та інструкцій. Якщо ви купуєте зарядний пристрій онлайн, він повинен прийти у фірмовій упаковці з інструкцією. Також звертайте увагу на якість друку — оригінальні товари не матимуть розмитого тексту або пікселізованих логотипів.

Не покладайтеся лише на знаки сертифікації

На упаковці можуть бути знаки якості, такі як CE (Європа) або FCC (США), що підтверджують відповідність продукту стандартам безпеки. Проте шахраї можуть підробити ці маркування, тому важливо також перевірити наявність детальних інструкцій із безпеки та експлуатації.

Перевірте штирі вилки

Перед тим як підключати зарядний пристрій до розетки, огляньте штирі вилки. Вони не повинні бути занадто довгими або короткими, адже це може призвести до проблем із підключенням. Також зверніть увагу на їх поверхню — на справжніх зарядних пристроях вона має бути матовою, без подряпин або зайвого блиску.

Зверніть увагу на вагу зарядного пристрою

Підроблені зарядні пристрої часто набагато легші за оригінали, оскільки в них можуть бути відсутні важливі компоненти, наприклад запобіжник. Оригінальні зарядки зазвичай важать від 56 до 113 грамів. Якщо зарядний пристрій здається надто легким, варто замислитися про його автентичність.

Огляньте кабель на наявність пошкоджень

Зношені або підроблені кабелі можуть бути небезпечними. Основна ознака несправності — оголені дроти. Також варто звернути увагу на довжину кабелю: оригінальний Apple Lightning має довжину 1 м, тоді як стандартні USB-C кабелі від Samsung — близько 1,5 м. Якщо кабель коротший або має погано закріплені контакти, це може бути підробка.

Уникайте контакту з водою

Зарядні пристрої та кабелі не повинні піддаватися впливу вологи. Навіть накопичення конденсату або поту може вплинути на їхню роботу. Якщо зарядка намокла, краще її замінити, щоб уникнути ризику ураження електричним струмом.

Нагадаємо, виробники смартфонів та інших гаджетів прагнуть стандартизувати зарядні пристрої. Зазвичай йдеться про пристрої одного типу, однак навіть зарядкою від ноутбука можна зарядити смартфон.

Також ми писали, що, на перший погляд, може здатися, що заряджання смартфона є простою справою. Однак просте підключення до зарядки й очікування 100% є не зовсім правильним підходом, який може скоротити термін служби батареї.