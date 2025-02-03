Коли інших варіантів немає — чи можна зарядити смартфон зарядкою від ноутбука

Мобільний зарядний пристрій у подовжувачі. Фото: Freepik

Сучасні виробники прагнуть стандартизувати зарядні пристрої, щоб вони були універсальними для різних гаджетів. Це особливо стосується пристроїв одного типу. Але чи можливо безпечно зарядити смартфон адаптером від ноутбука та навпаки?

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи можливо зарядити ноутбук зарядним пристроєм від телефону та навпаки.

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Чи можна зарядити телефон зарядним пристроєм від ноутбука

Більшість сучасних ноутбуків і смартфонів використовують порт USB Type-C, що дає змогу підключати різні зарядні адаптери. Однак перш ніж використовувати зарядний пристрій від ноутбука для телефону, варто звернути увагу на його потужність.

На адаптері вказані характеристики вихідної потужності. Для правильного вибору потрібно мати хоча б базові знання в електротехніці.

Потужність зарядного пристрою ноутбука зазвичай значно вища, ніж у стандартного адаптера смартфона. Проте це не означає, що телефон заряджатиметься швидше — усе залежить від узгодженості контролера смартфона із зарядним пристроєм. Якщо параметри адаптера значно перевищують допустимі значення для смартфона, пристрій самостійно обмежить потік енергії, що забезпечить безпечну зарядку. У будь-якому випадку зарядити телефон від адаптера ноутбука можна, і це не завдасть шкоди батареї.

Чи можна зарядити ноутбук адаптером від смартфона

У цьому випадку ситуація складніша. Якщо у вас старий телефон із роз'ємом mini-USB або micro-USB, така зарядка неможлива, адже сучасні ноутбуки не мають відповідних портів.

Якщо ж ваш смартфон має порт USB Type-C, теоретично його зарядний пристрій можна використовувати для ноутбука, але є певні обмеження:

якщо ноутбук та зарядний пристрій підтримують технологію швидкої зарядки (Power Delivery), це вже перший крок до сумісності;

якщо зарядний пристрій може забезпечити потужність хоча б 33 Вт, то процес заряджання розпочнеться, але буде надзвичайно повільним. Якщо ж підтримує 66 Вт і більше, така зарядка буде ефективнішою.

Таким чином, зарядити ноутбук адаптером від смартфона можливо, але лише за умови відповідності потужності та підтримки PD. В іншому випадку зарядний пристрій просто не зможе забезпечити достатньої енергії для роботи ноутбука.

Нагадаємо, не всі користувачі знають, коли потрібно ставити телефон на заряджання. Тактика заряджання від 20 до 80% може подовжити життя акумулятора, але є ще один спосіб.

Також ми писали, що хоча б раз більшість замислювалася над тим, що може статися, якщо вставити USB-флешку у зарядний пристрій для смартфона та під'єднати його до розетки. Один з користувачів вирішив перевірити це.