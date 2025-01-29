Дитячий інтерес — що буде, якщо вставити USB-флешку в зарядний пристрій

Флешка, підключена до зарядного пристрою у розетці. Фото: скриншот/YouTube

Чи замислювалися ви коли-небудь, що станеться, якщо вставити USB-флешку в зарядний пристрій для смартфона? Цілком ймовірно, оскільки іноді дитячий інтерес бере верх над нами, і один з користувачів вирішив це перевірити.

Про це пише Jason Deegan.

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Може здатися, що така ідея не має сенсу, оскільки зарядний пристрій створений для подачі живлення, а USB-флешка — для збереження та передачі даних. Це зовсім різні пристрої. Проте уявімо ситуацію, коли дитина або людина, яка не дуже розбирається в технологіях, випадково намагається зробити це.

Що буде, якщо вставити USB-флешку у зарядний пристрій, який увімкнений у розетку

Для тесту він використав старий зарядний пристрій Samsung (потужністю приблизно 5 Вт, який постачався з пристроями багато років тому) та USB-флешку TDK із кількома файлами, включаючи PDF-документи та відео у форматі MP4. Заздалегідь було перевірено, що обидва пристрої працюють належним чином.

Він вставив флешку до зарядного пристрою, а потім увімкнув його в розетку. За словами експериментатора, він був готовий до всього — від іскор до перегріву, але після кількох хвилин спостережень стало очевидно, що нічого не відбувається.

Флешка не нагрілася, зарядний пристрій працював у звичному режимі, а електромережа залишилася в повному порядку. Після відключення флешку було під'єднано до комп'ютера — усі файли залишилися на місці, а сама флешка працювала без проблем. Зарядний пристрій також продовжив заряджати розумний годинник без будь-яких збоїв.

Нічого не сталося, оскільки відповідь криється в технічних особливостях USB-пристроїв. Коли ви підключаєте флешку до зарядного пристрою, вона отримує необхідні 5 вольтів живлення для активації. Однак для передачі даних їй потрібен хост-пристрій — комп'ютер, смартфон чи планшет.

Більшість зарядних пристроїв працюють лише з живленням, а їхні контакти для передачі даних залишаються неактивними. Без сигналу від хост-пристрою флешка просто "чекає" на команди, які так і не надходять.

Якщо ви випадково увімкнете флешку до зарядного пристрою, нічого поганого не станеться — ні для флешки, ні для зарядки, ні для електромережі. Проте немає жодного сенсу робити це навмисно — користі від цього немає.

Нагадаємо, ми щодня використовуємо мобільний телефон, який ніяк не застрахований від випадкового падіння на асфальт чи бетон. Внаслідок цього утворюються пошкодження, зокрема тріщини на екрані. Важливо при цьому не користуватися смартфоном надалі.

Також ми писали, що більшість користувачів носить смартфони в чохлах. Разом з ними там вони зберігають деякі необхідні речі, такі як гроші, банківські картки тощо. Однак низка предметів може нашкодити гаджету.