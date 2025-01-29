Детский интерес — что будет, если вставить USB-флешку в зарядное устройство

Флешка, подключенная к зарядному устройству в розетке. Фото: скриншот/YouTube

Задумывались ли вы когда-нибудь, что произойдет, если вставить USB-флешку в зарядное устройство для смартфона? Ииногда детский интерес берет верх над нами, и один из пользователей решил это проверить.

Об этом пишет Jason Deegan.

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Может показаться, что такая идея не имеет смысла, поскольку зарядное устройство создано для подачи питания, а USB-флешка — для сохранения и передачи данных. Это совершенно разные устройства. Тем не менее представим ситуацию, когда ребенок или человек, который не очень разбирается в технологиях, случайно пытается сделать это.

Что будет, если вставить USB-флешку в зарядное устройство, которое включено в розетку

Для теста он использовал старое зарядное устройство Samsung (мощностью примерно 5 Вт, которое поставлялось с устройствами много лет назад) и USB-флешку TDK с несколькими файлами, включая PDF-документы и видео в формате MP4. Предварительно было проверено, что оба устройства работают должным образом.

Он вставил флешку в зарядное устройство, а затем включил его в розетку. По словам экспериментатора, он был готов ко всему — от искр до перегрева, но после нескольких минут наблюдений стало очевидно, что ничего не происходит.

Флешка не нагрелась, зарядное устройство работало в привычном режиме, а электросеть осталась в полном порядке. После отключения флешка была подключена к компьютеру — все файлы остались на месте, а сама флешка работала без проблем. Зарядное устройство также продолжило заряжать умные часы без каких-либо сбоев.

Ничего не произошло, поскольку ответ кроется в технических особенностях USB-устройств. Когда вы подключаете флешку к зарядному устройству, она получает необходимые 5 вольт питания для активации. Однако для передачи данных ей нужно хост-устройство — компьютер, смартфон или планшет.

Большинство зарядных устройств работают только с питанием, а их контакты для передачи данных остаются неактивными. Без сигнала от хост-устройства флешка просто "ждет" команды, которые так и не поступают.

Если вы случайно подключите флешку к зарядному устройству, ничего плохого не произойдет — ни для флешки, ни для зарядки, ни для электросети. Однако нет никакого смысла делать это намеренно — пользы от этого нет.

Напомним, мы ежедневно используем мобильный телефон, который никак не застрахован от случайного падения на асфальт или бетон. Вследствие этого образуются повреждения, в частности трещины на экране. Важно при этом не пользоваться смартфоном в дальнейшем.

Также мы писали, что большинство пользователей носит смартфоны в чехлах. Вместе с ними там они хранят некоторые необходимые вещи, такие как деньги, банковские карты и тому подобное. Однако ряд предметов может навредить гаджету.