Небезпека тріснутого екрана — чому не можна користуватися розбитим смартфоном

Чоловік тримає розбитий смартфон в руках. Фото: Freepik

Мобільний телефон — це гаджет, який ми використовуємо щодня. Іноді він падає вдало, але трапляється, що екран вдаряється об асфальт чи бетон, утворюючи тріщини. Навіть сильний натиск або інший механічний вплив можуть призвести до пошкоджень. Чимало людей продовжують користуватися смартфоном із тріснутим склом, якщо він працює. Однак це може стати серйозною проблемою.

Про це пише УНІАН.

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Розбитий екран утворює мікроскопічні уламки скла, які можуть потрапити в пальці під час використання пристрою. Через малий розмір таких уламків витягти їх буде складно.

Окрім цього, тріщини створюють додаткове навантаження на зір. Зображення на екрані стає менш чітким, і вам доводиться напружувати очі, навіть якщо здається, що тріщини не заважають. До того ж тріснутий екран може видавати більше випромінювання, що негативно впливає на здоров'я.

Також пошкодження скла можуть призвести до порушення роботи сенсора або дисплея. Це означає, що в будь-який момент смартфон може перестати працювати, що особливо незручно в критичних ситуаціях.

Навіть маленька тріщина з часом розширюється, утворюючи "павутинку". Через пошкодження всередину корпусу може потрапити пил і волога, що спричинить корозію. Наприклад, навіть одна крапля рідини здатна вивести з ладу мікросхему, що зробить ремонт пристрою неможливим або надто дорогим.

Що робити, якщо тріснуло скло на телефоні

Якщо скло вашого смартфона пошкоджене, але екран і сенсор ще працюють, дотримуйтеся таких рекомендацій:

перевірте пошкодження — якщо тріснуло тільки скло, а не екран, телефон можна використовувати тимчасово;

наклейте захисну плівку чи скло — це допоможе уникнути подальшого руйнування скла та потрапляння пилу й вологи;

уникайте контакту з водою — використовуйте чохол і не кладіть телефон у місця з підвищеною вологістю.

Ці заходи тимчасові. У будь-якому випадку заміна скла неминуча. Перед цим рекомендується зробити резервну копію даних, щоб убезпечити себе у разі повного виходу телефону з ладу.

Нагадаємо, більшість експертів рекомендують ставити телефон на зарядку одразу після досягнення ним 20% заряду та заряджати до 80%. Ця практика є загальноприйнятою, але існує ще одна.

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