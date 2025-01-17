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Не используйте смартфон, если увидите это на экране

17 января 2025 09:44
Владимир Мололкин - редактор
Опасность треснувшего экрана — почему нельзя пользоваться разбитым смартфоном
Мужчина держит разбитый смартфон в руках. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

Мобильный телефон — это гаджет, который мы используем ежедневно. Иногда он падает удачно, но случается, что экран ударяется об асфальт или бетон, образуя трещины. Даже сильный нажим или другое механическое воздействие могут привести к повреждениям. Многие люди продолжают пользоваться смартфоном с треснувшим стеклом, если он работает. Однако это может стать серьезной проблемой.

Об этом пишет УНИАН.

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Разбитый экран образует микроскопические осколки стекла, которые могут попасть в пальцы во время использования устройства. Из-за малого размера таких осколков извлечь их будет сложно.

Кроме этого, трещины создают дополнительную нагрузку на зрение. Изображение на экране становится менее четким, и вам приходится напрягать глаза, даже если кажется, что трещины не мешают. К тому же треснувший экран может выдавать больше излучения, что негативно влияет на здоровье.

Также повреждения стекла могут привести к нарушению работы сенсора или дисплея. Это означает, что в любой момент смартфон может перестать работать, что особенно неудобно в критических ситуациях.

Даже маленькая трещина со временем расширяется, образуя "паутинку". Из-за повреждения внутрь корпуса может попасть пыль и влага, что повлечет за собой коррозию. Например, даже одна капля жидкости способна вывести из строя микросхему, что сделает ремонт устройства невозможным или слишком дорогим.

Что делать, если треснуло стекло на телефоне

Если стекло вашего смартфона повреждено, но экран и сенсор еще работают, придерживайтесь таких рекомендаций:

  • проверьте повреждение — если треснуло только стекло, а не экран, телефон можно использовать временно;
  • наклейте защитную пленку или стекло — это поможет избежать дальнейшего разрушения стекла и попадания пыли и влаги;
  • избегайте контакта с водой — используйте чехол и не кладите телефон в места с повышенной влажностью.

Эти меры временные. В любом случае замена стекла неизбежна. Перед этим рекомендуется сделать резервную копию данных, чтобы обезопасить себя в случае полного выхода телефона из строя.

Напомним, большинство экспертов рекомендуют ставить телефон на зарядку сразу после достижения им 20% заряда и заряжать до 80%. Эта практика является общепринятой, но существует еще одна.

Также мы писали, что для многих пользователей важно уметь распознавать нежелательные или мошеннические звонки. Некоторые признаки помогут понять, стоит ли отвечать на входящий вызов.

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