Когда других вариантов нет — можно ли зарядить смартфон зарядкой от ноутбука

Мобильное зарядное устройство в удлинителе. Фото: Freepik

Современные производители стремятся стандартизировать зарядные устройства, чтобы они были универсальными для разных гаджетов. Это особенно касается устройств одного типа. Но возможно ли безопасно зарядить смартфон адаптером от ноутбука и наоборот?

Сайт Новини.LIVE рассказывает, возможно ли зарядить ноутбук зарядным устройством от телефона и наоборот.

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Можно ли зарядить телефон зарядным устройством от ноутбука

Большинство современных ноутбуков и смартфонов используют порт USB Type-C, что позволяет подключать различные зарядные адаптеры. Однако прежде чем использовать зарядное устройство от ноутбука для телефона, стоит обратить внимание на его мощность.

На адаптере указаны характеристики выходной мощности. Для правильного выбора нужно иметь хотя бы базовые знания в электротехнике.

Мощность зарядного устройства ноутбука обычно значительно выше, чем у стандартного адаптера смартфона. Однако это не означает, что телефон будет заряжаться быстрее — все зависит от согласованности контроллера смартфона с зарядным устройством. Если параметры адаптера значительно превышают допустимые значения для смартфона, устройство самостоятельно ограничит поток энергии, что обеспечит безопасную зарядку. В любом случае зарядить телефон от адаптера ноутбука можно, и это не нанесет вреда батарее.

Можно ли зарядить ноутбук адаптером от смартфона

В этом случае ситуация более сложная. Если у вас старый телефон с разъемом mini-USB или micro-USB, такая зарядка невозможна, ведь современные ноутбуки не имеют соответствующих портов.

Если ваш смартфон имеет порт USB Type-C, теоретически его зарядное устройство можно использовать для ноутбука, но есть определенные ограничения:

если ноутбук и зарядное устройство поддерживают технологию быстрой зарядки (Power Delivery), это уже первый шаг к совместимости;

если зарядное устройство может обеспечить мощность хотя бы 33 Вт, то процесс зарядки начнется, но будет чрезвычайно медленным. Если поддерживает 66 Вт и более, такая зарядка будет более эффективной.

Таким образом, зарядить ноутбук адаптером от смартфона возможно, но только при условии соответствия мощности и поддержки PD. В противном случае зарядное устройство просто не сможет обеспечить достаточной энергии для работы ноутбука.

Напомним, не все пользователи знают, когда нужно ставить телефон на зарядку. Тактика зарядки от 20 до 80% может продлить жизнь аккумулятора, но есть еще один способ.

Также мы писали, что хотя бы раз большинство задумывалось над тем, что может произойти, если вставить USB-флешку в зарядное устройство для смартфона и подключить его к розетке. Один из пользователей решил проверить это.