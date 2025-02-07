Как проверить зарядное устройство на подделку — 7 простых способов

Зарядное устройство для смартфона. Фото: Freepik

Поддельные зарядные устройства могут быть опасными, а иногда даже угрожать жизни. Такие устройства могут вызвать электрический удар или даже пожар.

О том, как убедиться, что ваше зарядное устройство безопасно для использования, пишет MakeUseOf.

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Используйте оригинальное зарядное устройство

Необязательно покупать зарядное устройство непосредственно у производителя смартфона, но важно, чтобы оно было совместимо с вашим устройством. Использование адаптера с неподходящим напряжением может повредить ваш телефон, а иногда это может привести к значительному сокращению срока его службы.

Обратите внимание на упаковку и инструкцию

Один из способов экономии на производстве подделок — отсутствие упаковки и инструкций. Если вы покупаете зарядное устройство онлайн, оно должно прийти в фирменной упаковке с инструкцией. Также обращайте внимание на качество печати — оригинальные товары не будут иметь размытого текста или пикселизированных логотипов.

Не полагайтесь только на знаки сертификации

На упаковке могут быть знаки качества, такие как CE (Европа) или FCC (США), подтверждающие соответствие продукта стандартам безопасности. Однако мошенники могут подделать эти маркировки, поэтому важно также проверить наличие подробных инструкций по безопасности и эксплуатации.

Проверьте штыри вилки

Перед тем как подключать зарядное устройство к розетке, осмотрите штыри вилки. Они не должны быть слишком длинными или короткими, ведь это может привести к проблемам с подключением. Также обратите внимание на их поверхность — на настоящих зарядных устройствах она должна быть матовой, без царапин или излишнего блеска.

Обратите внимание на вес зарядного устройства

Поддельные зарядные устройства часто намного легче оригиналов, поскольку в них могут отсутствовать важные компоненты, например предохранитель. Оригинальные зарядки обычно весят от 56 до 113 граммов. Если зарядное устройство кажется слишком легким, стоит задуматься о его подлинности.

Осмотрите кабель на наличие повреждений

Изношенные или поддельные кабели могут быть опасными. Основной признак неисправности — оголенные провода. Также стоит обратить внимание на длину кабеля: оригинальный Apple Lightning имеет длину 1 м, тогда как стандартные USB-C кабели от Samsung — около 1,5 м. Если кабель короче или имеет плохо закрепленные контакты, это может быть подделка.

Избегайте контакта с водой

Зарядные устройства и кабели не должны подвергаться воздействию влаги. Даже накопление конденсата или пота может повлиять на их работу. Если зарядка намокла, лучше ее заменить, чтобы избежать риска поражения электрическим током.

Напомним, производители смартфонов и других гаджетов стремятся стандартизировать зарядные устройства. Обычно речь идет об устройствах одного типа, однако даже зарядкой от ноутбука можно зарядить смартфон.

Также мы писали, что, на первый взгляд, может показаться, что зарядка смартфона является простым делом. Однако простое подключение к зарядке и ожидание 100% является не совсем правильным подходом, который может сократить срок службы батареи.