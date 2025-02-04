Скільки разів на день можна заряджати смартфон — помилки, яких припускається більшість

Смартфон на зарядці. Фото: Freepik

Здавалося б, заряджання смартфона — проста справа: під'єднав до зарядного пристрою і чекаєш, поки батарея досягне 100%. Проте такий підхід може негативно впливати на акумулятор і скорочувати його термін служби. Щоб уникнути передчасного зносу батареї, варто дотримуватися кількох важливих правил.

Про це пише Радіо Трек.

Читайте також:

Чи можна заряджати телефон кілька разів на день

Одне з поширених запитань — чи не шкідливо заряджати смартфон двічі, чи навіть тричі на день? Насправді часте поповнення заряду не шкодить акумулятору, якщо уникати його повного розрядження нижче 20%. Оптимальним варіантом є підтримання рівня заряду в межах 30-80%, що допомагає продовжити термін служби батареї.

Фахівці не рекомендують щоразу заряджати смартфон до 100%, оскільки це може прискорити деградацію акумулятора. Якщо є можливість, краще ставити пристрій на зарядку, коли рівень заряду знижується до 20-30%, і знімати з зарядки, коли він досягає приблизно 80%.

Багато користувачів звикли залишати смартфон на зарядці вночі, однак це одна з найпоширеніших помилок. Пристрій заряджається протягом кількох годин, а решту часу залишається під напругою, що негативно впливає на стан батареї. Це може призвести до її перегріву та швидшого зносу.

Нагадаємо, не всі користувачі знають, коли потрібно ставити телефон на зарядку. Загальноприйнятим вважається заряджати пристрій, коли заряд його акумулятора становить 20%, однак є ще одна тактика заряджання.

Також ми писали, що деякі правила допоможуть зберегти батарею вашого смартфона. Багато користувачів припускаються помилок, про які навіть не здогадуються.