Сколько раз в день можно заряжать смартфон — ошибки, которые допускает большинство

Смартфон на зарядке. Фото: Freepik

Казалось бы, зарядка смартфона — простое дело: подключил к зарядному устройству и ждешь, пока батарея достигнет 100%. Однако такой подход может негативно влиять на аккумулятор и сокращать его срок службы. Чтобы избежать преждевременного износа батареи, стоит придерживаться нескольких важных правил.

Об этом пишет Радио Трек.

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Можно ли заряжать телефон несколько раз в день

Один из распространенных вопросов — не вредно ли заряжать смартфон дважды или даже трижды в день? На самом деле частое пополнение заряда не вредит аккумулятору, если избегать его полной разрядки ниже 20%. Оптимальным вариантом является поддержание уровня заряда в пределах 30-80%, что помогает продлить срок службы батареи.

Специалисты не рекомендуют каждый раз заряжать смартфон до 100%, поскольку это может ускорить деградацию аккумулятора. Если есть возможность, лучше ставить устройство на зарядку, когда уровень заряда снижается до 20-30%, и снимать с зарядки, когда он достигает примерно 80%.

Многие пользователи привыкли оставлять смартфон на зарядке ночью, однако это одна из самых распространенных ошибок. Устройство заряжается в течение нескольких часов, а остальное время остается под напряжением, что негативно влияет на состояние батареи. Это может привести к ее перегреву и быстрому износу.

Напомним, не все пользователи знают, когда нужно ставить телефон на зарядку. Общепринятым считается заряжать устройство, когда заряд его аккумулятора составляет 20%, однако есть еще одна тактика зарядки.

Также мы писали, что некоторые правила помогут сохранить батарею вашего смартфона. Многие пользователи допускают ошибки, о которых даже не догадываются.