Как узнать скорость и мощность зарядки смартфона — три способа

Смартфон заряжается. Фото: Unsplash

Несмотря на поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт, 120 Вт и 150 Вт, ваш телефон не всегда заряжается с одинаковой скоростью. Телефон автоматически снижает скорость зарядки для регулирования внутренней температуры и сохранения здоровья аккумулятора. Именно поэтому время полной зарядки может часто меняться.

О том, как узнать скорость зарядки вашего телефона, рассказывает TechViral.

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Просмотр скорости зарядки через приложение Charge Meter

Приложение Charge Meter, доступное в Google Play Market, позволяет измерять скорость зарядки вашего телефона. Для этого необходимо:

открыть Google Play Market, загрузить и установить приложение Charge Meter на вашем Android телефоне;

запустить приложение Charge Meter и подключить телефон к зарядному устройству;

затем умножить текущее значение, отображаемое в мА вверху, на напряжение, чтобы получить скорость зарядки в милливаттах (мВт);

после того, как вы получите значение в мВт, разделить его на 1000, чтобы получить количество ватт (Вт).

Хотя приложение Charge Meter требует некоторых ручных действий, результаты являются достаточно точными.

Просмотр скорости зарядки через AmpereFlow

AmpereFlow — еще одно приложение для управления батареей, которое отображает информацию о скорости зарядки. Чтобы использовать его, нужно:

скачать и установить приложение AmpereFlow на ваш Android телефон из Google Play Market;

после открытия приложения нажать кнопку "Start" в нижней части экрана;

предоставить приложению AmpereFlow разрешение на отображение поверх других приложений;

подключить зарядное устройство и заблокировать телефон.

Скорость зарядки будет отображаться внизу экрана.

Использование USB-тестера

USB-тестеры созданы для профессионалов, чтобы выявлять и устранять проблемы с зарядкой батареи.

Пример USB-тестера Dynamode KWS-V21. Фото: mta.ua

Вы можете приобрести тестер и подключить его к зарядному порту вашего телефона. Не волнуйтесь, такие устройства имеют дополнительный порт USB Type-C с другой стороны для зарядного кабеля.

После подключения вы сможете увидеть реальную скорость зарядки телефона в ваттах.

Напомним, пользователи привыкли заряжать смартфоны до 100% или подключать их к зарядному устройству, когда они не полностью заряжены. Одной из вредных привычек является оставлять устройство на зарядке на всю ночь.

Также мы писали, что не все знают, когда на самом деле нужно подключать телефон к зарядке, чтобы сохранить жизнь аккумулятора. Большинство привыкли действовать по тактике разрядки смартфона до 20% и зарядки до 80%, однако есть еще один метод.