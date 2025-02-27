Смартфон может загореться в кармане — в чем причина и как предотвратить перегрев

Сгоревший смартфон Samsung Galaxy Note 7. Фото: скриншот/YouTube

Современный смартфон уже давно стал незаменимым инструментом в повседневной жизни. Однако иногда он может быть источником серьезной опасности — в частности, когда в устройстве возникают проблемы с аккумулятором или происходит перегрев. Один из самых рискованных случаев — внезапное возгорание прямо в кармане.

О том, почему так происходит и как минимизировать угрозу, рассказывает "Мы-Украина".

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Какие основные причины возгорания

Перегрев устройства

Одной из самых распространенных причин возгорания телефона является его перегрев. Если температура аккумулятора и внутренних компонентов повышается до критических значений, существует риск возникновения серьезных неисправностей.

Особенно опасны ситуации, когда устройство нагревается во время работы с ресурсоемкими приложениями:

игры с высокой графикой;

съемка и запись видео в высоком разрешении, в том числе длительной сессией более 30 минут;

постоянное использование GPS-сервисов;

просмотр потокового видео в высоком качестве;

одновременная работа многих "тяжелых" приложений.

Высокие температуры окружающей среды (например, в жаркую погоду) также могут усиливать нагрев. Если смартфон оставлен на прямом солнечном свете или в машине, риск перегрева существенно возрастает.

Механические повреждения

Физическая деформация или другие повреждения телефона также способны спровоцировать опасные сбои. В частности, стоит быть осторожным, чтобы предотвратить:

мощных ударов или падений на твердые поверхности;

деформации корпуса от давления (например, когда смартфон лежит в заднем кармане);

воздействия воды и пыли, что может повредить внутренние компоненты.

Наибольшее беспокойство вызывает повреждение литий-ионной батареи. Если аккумулятор будет деформирован, возможно короткое замыкание, которое часто сопровождается интенсивным нагревом или воспламенением.

Какие признаки указывают на опасную ситуацию с батареей

Вздутие аккумулятора

Если корпус начинает деформироваться или задняя крышка отходит, это может свидетельствовать о вздутии батареи. Такая неисправность является крайне опасной, поскольку может стать причиной воспламенения.

Чрезмерный нагрев без нагрузок

Когда смартфон нагревается даже в состоянии ожидания, это может быть признаком внутреннего короткого замыкания или поломки аккумулятора.

Спонтанное выключение или перезагрузка

Если устройство внезапно выключается, несмотря на достаточный уровень заряда, стоит подозревать изношенность батареи, что приводит к нестабильной работе.

Неоригинальные компоненты

Использование дешевых зарядных устройств или не сертифицированных аккумуляторов может вызвать перепады напряжения и перегрев. Лучший выбор — оригинальные аксессуары или качественные аналоги от проверенных брендов.

Как предотвратить перегрев и возгорание

Не играйте в "тяжелые" игры и не запускайте ресурсоемкие программы во время зарядки. Это создает двойную нагрузку на аккумулятор, а также избегайте перегрева на солнце или в машине. Не оставляйте телефон на прямом солнечном свете и на горячих поверхностях.

Важно использовать только качественные и оригинальные зарядные устройства, поскольку дешевые аксессуары могут стать причиной короткого замыкания. Также стоит следить за обновлениями программного обеспечения смартфона, ведь производители часто выпускают обновления, которые оптимизируют энергопотребление и повышают безопасность работы батареи.

Что делать, если смартфон уже перегрелся

Если произошла ситуация, когда ваш смартфон уже перегрелся, необходимо придерживаться следующих шагов:

выключите телефон и дайте ему остыть;

снимите чехол, чтобы улучшить теплообмен, положите устройство на прохладную поверхность (но не в холодильник);

если смартфон был подключен к питанию, отключите его от зарядки;

удалите или закройте приложения, которые могут вызвать значительную нагрузку на процессор.

Если нагрев повторяется, стоит обратиться к специалистам для проверки устройства и диагностики аккумулятора.

Напомним, новая версия оболочки HyperOS 2.0, предназначенная для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, предложила широкие возможности персонализации. В частности, пользователи нашли функцию "обновления прошивки аккумулятора" для экономии заряда.

Также мы писали, что современный телефон не только обеспечивает связь, но и выполняет немало полезных задач — от фотографирования до отслеживания активности. Однако самая распространенная проблема — быстрое истощение батареи.