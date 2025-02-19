Власники Xiaomi знайшли секретну функцію для "прокачки" батареї — як скористатися

Смартфон Xiaomi з оболонкою HyperOS. Фото: Unsplash

Нова версія оболонки HyperOS 2.0 для смартфонів Xiaomi, Redmi та Poco принесла багато нових можливостей для персоналізації системи. Однією з найцікавіших та найкорисніших новинок є функція, яка допомагає заощаджувати заряд акумулятора. Функція отримала назву "оновлення прошивки акумулятора".

Про це пише Gizmochina.

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Що таке оновлення прошивки акумулятора

Оновлення прошивки акумулятора є новим інструментом у HyperOS 2.0. Функція покращує управління живленням та працює у фоновому режимі, підвищуючи довговічність акумулятора, оптимізуючи заряджання та споживання енергії.

Як і стандартні оновлення операційної системи, це оновлення сприяє здоров'ю акумулятора, розв'язуючи більшість проблем з ефективністю та покращуючи точність показників заряду. Завдяки йому користувачі можуть точніше визначати, які додатки скільки енергії споживають, що дозволить ефективніше керувати ресурсами пристрою.

Як перевірити оновлення прошивки акумулятора

Якщо ви маєте один з пристроїв Xiaomi, Poco або Realme на базі HyperOS 2.0, можете перевірити наявність оновлення прошивки акумулятора таким чином:

відкрийте додаток "Налаштування";

перейдіть до розділу "Акумулятор";

натисніть на "Додаткові функції" — "Оновлення прошивки";

перевірте наявність останнього оновлення прошивки акумулятора та встановіть його, якщо воно доступне.

Перед оновленням переконайтеся, що ваш додаток безпеки оновлений, а також що на телефоні достатньо заряду, щоб уникнути перерв у процесі.

Чому ця функція важлива

Користувачі смартфонів завжди піклуються про здоров'я акумуляторів своїх пристроїв, а Xiaomi разом з HyperOS 2.0 додала ще один рівень оптимізації. З новими версіями оновлення прошивки акумулятора користувачі зможуть подовжити термін служби акумулятора та смартфона в цілому.

Поки не всі знають про цю функцію, однак вона є дуже корисним доповненням, яке може вплинути на ефективність акумулятора.

Нагадаємо, Xiaomi працює над новою технологією WinPlay. Вона дозволить користувачам запускати комп'ютерні ігри з операційної системи Windows на своїх планшетах.

Також ми писали, що, на перший погляд, заряджання смартфона може здатися простою справою, однак є багато моментів, які можуть вплинути на стан акумулятора. Важливо дотримуватися кількох правил, щоб уникнути зношення батареї.