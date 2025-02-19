Владельцы Xiaomi нашли секретную функцию для "прокачки" батареи — как воспользоваться

Смартфон Xiaomi с оболочкой HyperOS. Фото: Unsplash

Новая версия оболочки HyperOS 2.0 для смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco принесла много новых возможностей для персонализации системы. Одной из самых интересных и полезных новинок является функция, которая помогает экономить заряд аккумулятора. Функция получила название "обновление прошивки аккумулятора".

Об этом пишет Gizmochina.

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Что такое обновление прошивки аккумулятора

Обновление прошивки аккумулятора является новым инструментом в HyperOS 2.0. Функция улучшает управление питанием и работает в фоновом режиме, повышая долговечность аккумулятора, оптимизируя зарядку и потребление энергии.

Как и стандартные обновления операционной системы, это обновление способствует здоровью аккумулятора, решая большинство проблем с эффективностью и улучшая точность показателей заряда. Благодаря ему пользователи могут точнее определять, какие приложения сколько энергии потребляют, что позволит эффективнее управлять ресурсами устройства.

Как проверить обновление прошивки аккумулятора

Если вы имеете одно из устройств Xiaomi, Poco или Realme на базе HyperOS 2.0, можете проверить наличие обновления прошивки аккумулятора следующим образом:

откройте приложение "Настройки";

перейдите в раздел "Аккумулятор";

нажмите на "Дополнительные функции" — "Обновление прошивки";

проверьте наличие последнего обновления прошивки аккумулятора и установите его, если оно доступно.

Перед обновлением убедитесь, что ваше приложение безопасности обновлено, а также что на телефоне достаточно заряда, чтобы избежать перерывов в процессе.

Почему эта функция важна

Пользователи смартфонов всегда заботятся о здоровье аккумуляторов своих устройств, а Xiaomi вместе с HyperOS 2.0 добавила еще один уровень оптимизации. С новыми версиями обновления прошивки аккумулятора пользователи смогут продлить срок службы аккумулятора и смартфона в целом.

Пока не все знают об этой функции, однако она является очень полезным дополнением, которое может повлиять на эффективность аккумулятора.

Напомним, Xiaomi работает над новой технологией WinPlay. Она позволит пользователям запускать компьютерные игры из операционной системы Windows на своих планшетах.

Также мы писали, что, на первый взгляд, зарядка смартфона может показаться простым делом, однако есть много моментов, которые могут повлиять на состояние аккумулятора. Важно придерживаться нескольких правил, чтобы избежать износа батареи.