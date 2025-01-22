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Xiaomi представила емулятор ПК-ігор для своїх планшетів — деталі

22 січня 2025 10:02
Володимир Мололкін - редактор
Xiaomi представила емулятор Winplay — як можна буде запускати ПК-ігри на планшеті
Ілюстративне зображення гри через емулятор Winplay. Фото: Xiaomi
Володимир Мололкін - редактор

Xiaomi активно працює над впровадженням можливості запуску Windows-ігор на своїх планшетах. Наразі компанія шукає власників моделі Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, які готові взяти участь у тестуванні технології WinPlay, розробленої в рамках операційної системи HyperOS.

Про це пише Gizmochina.

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Важливо зазначити, що це не хмарна платформа для онлайн-стрімінгу ігор, а технологія, яка дозволяє запускати ігри без підключення до Інтернету.

Що зможуть запускати планшети з новим емулятором Winplay

На ринку вже існує чимало сервісів, які забезпечують доступ до ігрового стрімінгу на мобільних пристроях. Проте Xiaomi пропонує інноваційний підхід — WinPlay дозволяє запускати Windows-програмне забезпечення безпосередньо на планшеті. За словами компанії, втрата продуктивності графічного процесора при цьому становить лише 2,9%, що є досить значним досягненням.

Ще більш вражає те, що на Xiaomi Pad 6S Pro вдалося запустити Steam, який відкриває доступ до великої бібліотеки ігор Valve. Втім, важливо зазначити, що не всі ігри підтримуються, що очікувано для пристрою, який не є повноцінним ноутбуком на базі Windows. Для порівняння, навіть власна SteamOS від Valve має труднощі із запуском окремих ігор.

Відомий інсайдер Digital Chat Station оприлюднив зображення, на якому планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 запускає Windows-гру через WinPlay із підтримкою контролерів Xbox. Ба більше, на планшеті успішно працювала гра Tomb Raider.

Нагадаємо, нарешті від Nintendo відбувся офіційний анонс нової ігрової консолі Switch 2. Вона отримала новий дизайн та покращені технічні характеристики. Вже у квітні очікується більше деталей про новинку.

Також ми писали, що розробники зі студії GSC Game World активно працюють над вдосконаленням гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Один з розробників поділився планами щодо масштабного оновлення.

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