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Nintendo анонсувала Switch 2 — якою буде ціна та дата виходу

17 січня 2025 15:58
Володимир Мололкін - редактор
Nintendo представила Switch 2 — все, що потрібно знати про майбутню новинку
Портативна ігрова консоль Nintendo Switch 2. Фото: скриншот/YouTube
Володимир Мололкін - редактор

Nintendo офіційно представила довгоочікувану ігрову консоль Switch 2, яка виділяється новим чорним дизайном та покращеними технічними характеристиками. Хоча реліз запланований на кілька місяців уперед, шанувальники вже активно обговорюють її можливості на основі офіційних анонсів та витоків інформації.

Про це пише Gizmodo.

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Switch 2 отримає збільшений 8-дюймовий екран і оновлені JoyCon-контролери. Вони стали більш округлими та підключаються через спеціальний порт і магнітні сторони. Покращена конструкція джойстиків має зменшити проблему дрейфу, яка була характерна для попередньої моделі. Крім того, у консолі з'явився додатковий USB-C порт, нові динаміки та вентиляційні отвори, що робить її ближчою до портативних ПК на зразок Steam Deck.

Nintendo підтвердила наявність док-станції для Switch 2, яка, за чутками, матиме:

  • два USB-A порти;
  • HDMI;
  • Ethernet;
  • USB-C для живлення.

Серед аксесуарів також будуть накладки для контролерів, які можна використовувати окремо або для створення більш традиційного геймпада.

Switch 2 підтримуватиме картриджі від попередньої версії, проте деякі ігри можуть бути несумісними. Nintendo планує надати більше інформації про сумісність на своєму сайті пізніше. У трейлері показали новий рівень для Mario Kart, що свідчить про ймовірний вихід нової частини серії разом із запуском консолі.

2 квітня Nintendo проведе онлайн-презентацію Nintendo Direct, де представить більше деталей про Switch 2. Крім того, компанія організовує серію безплатних заходів для гравців у США, Канаді, Європі, Азії та Австралії.

За попередніми оцінками, Switch 2 коштуватиме близько 400 доларів, що на 100 доларів дорожче за початкову вартість попередника.

За чутками, Switch 2 працюватиме на кастомному чипі Nvidia, який забезпечить продуктивність на рівні PlayStation 4 або Xbox One. Консоль також отримає 8-дюймовий LCD-екран замість OLED, щоб зменшити вартість виробництва.

Нагадаємо, попри свою успішність, Apple ніколи не пробувала себе на великому ринку відеоігор. Це стосувалося комп'ютерних або консольних ігор, але зараз у компанії з'явився шанс.

Також ми писали, що нейромережа Midjourney створила зображення в 16-бітній стилістиці. На них зображено вигляд сучасних ігор, якби вони вийшли у 90-х роках.

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