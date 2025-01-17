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Nintendo анонсировала Switch 2 — какой будет цена и дата выхода

17 января 2025 15:58
Владимир Мололкин - редактор
Nintendo представила Switch 2 — все, что нужно знать о предстоящей новинке
Портативная игровая консоль Nintendo Switch 2. Фото: скриншот/YouTube
Владимир Мололкин - редактор

Nintendo официально представила долгожданную игровую консоль Switch 2, которая выделяется новым черным дизайном и улучшенными техническими характеристиками. Хотя релиз запланирован на несколько месяцев вперед, поклонники уже активно обсуждают ее возможности на основе официальных анонсов и утечек информации.

Об этом пишет Gizmodo.

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Что известно о предстоящей новинке Nintendo Switch 2

Switch 2 получит увеличенный 8-дюймовый экран и обновленные JoyCon-контроллеры. Они стали более округлыми и подключаются через специальный порт и магнитные стороны. Улучшенная конструкция джойстиков должна уменьшить проблему дрейфа, которая была характерна для предыдущей модели. Кроме того, у консоли появился дополнительный USB-C порт, новые динамики и вентиляционные отверстия, что делает ее ближе к портативным ПК вроде Steam Deck.

Nintendo подтвердила наличие док-станции для Switch 2, которая, по слухам, будет иметь:

  • два USB-A порта;
  • HDMI;
  • Ethernet;
  • USB-C для питания.

Среди аксессуаров также будут накладки для контроллеров, которые можно использовать отдельно или для создания более традиционного геймпада.

Switch 2 будет поддерживать картриджи от предыдущей версии, однако некоторые игры могут быть несовместимыми. Nintendo планирует предоставить больше информации о совместимости на своем сайте позже. В трейлере показали новый уровень для Mario Kart, что свидетельствует о вероятном выходе новой части серии вместе с запуском консоли.

2 апреля Nintendo проведет онлайн-презентацию Nintendo Direct, где представит больше деталей о Switch 2. Кроме того, компания организует серию бесплатных мероприятий для игроков в США, Канаде, Европе, Азии и Австралии.

По предварительным оценкам, Switch 2 будет стоить около 400 долларов, что на 100 долларов дороже начальной стоимости предшественника.

По слухам, Switch 2 будет работать на кастомном чипе Nvidia, который обеспечит производительность на уровне PlayStation 4 или Xbox One. Консоль также получит 8-дюймовый LCD-экран вместо OLED, чтобы уменьшить стоимость производства.

Напомним, несмотря на свою успешность, Apple никогда не пробовала себя на крупном рынке видеоигр. Это касалось компьютерных или консольных игр, но сейчас у компании появился шанс.

Также мы писали, что нейросеть Midjourney создала изображения в 16-битной стилистике. На них изображен вид современных игр, если бы они вышли в 90-х годах.

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