Xbox Series S врятував життя хлопця в ДТП — як прокоментувала компанія

Ігрова консоль Xbox Series S. Фото: Unsplash

Один хлопець зі США придбав ігрову консоль Xbox Series S в магазині GameStop та відправився додому. Однак повернутися в нього не вийшло, оскільки він потрапив в ДТП з вантажівкою, а від важких травм врятувала його нова покупка.

Про це він розповів на своїй сторінці на X (Twitter).

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Як ігрова консоль врятувала життя хлопця

Як йдеться у його повідомленні, він повертався з місцевого магазину з Xbox у рюкзаку, але його збила вантажівка, коли він їхав на велосипеді. Спочатку хлопцю вдалося втриматися на сталевому бампері вантажівки, але врешті-решт його затягнуло під неї.

Ймовірно, водій вантажівки не одразу помітив, що збив людину, оскільки продовжував рух. Xbox у рюкзаку врятував хлопця від удару головою або навіть від смерті.

"Я не хотів, щоб мене розчавило під вантажівкою, тому я використовував ліву ногу, щоб спробувати сповільнити вантажівку. У цей момент велосипед затиснув мою праву ногу, і я не міг нею поворухнути", — йдеться у пості.

Вантажівка вдарила і протягнула хлопця на 3,6 метра, і незабаром його доставили до лікарні з єдиною зламаною кісткою на лівій нозі та кількома подряпинами від дороги.

Він думав, що Xbox загинув, намагаючись врятувати розповідача, але він включився без жодних вагань і запускав ігри напрочуд добре, зважаючи на те, через що вони пройшли.

Xbox Series S врятував життя хлопцю. Фото: Jonzey8828/x.com

За його словами, якби консолі не було б в сумці на той час, то ситуація могла б стати гіршою.

Як завершилася історія

Історія досить швидко поширилася в мережі, й свій офіційний коментар залишила сама Xbox.

"Ми дуже раді, що ви в безпеці, й сподіваємося, що одужання проходить добре. Ми знаємо, що ви згадували, що ваш Xbox все ще працює, але ми з радістю надішлемо вам новий, якщо ви хочете. Ви не проти, якщо ми напишемо вам у приватні повідомлення?", — йдеться у відповіді Xbox.

Хлопець звісно погодився, а Xbox вчергове довела, що компанія зберігає свій імідж та займається підтримкою своїх користувачів.

Нагадаємо, в Україні відбудеться захід для розробників Xbox Game Camp. Проведення заплановано на 12 грудня, де провідні розробники з відомих студій проводитимуть лекції.

Також ми писали, що Microsoft офіційно припинила підтримку Paint 3D. Компанія стверджує, що додаток за останні роки не виправдав очікувань.