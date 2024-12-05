Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow Консоль-герой — як Xbox Series S врятувала хлопця від смерті arrow

Консоль-герой — як Xbox Series S врятувала хлопця від смерті

5 грудня 2024 13:01
Володимир Мололкін - редактор
Xbox Series S врятував життя хлопця в ДТП — як прокоментувала компанія
Ігрова консоль Xbox Series S. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

Один хлопець зі США придбав ігрову консоль Xbox Series S в магазині GameStop та відправився додому. Однак повернутися в нього не вийшло, оскільки він потрапив в ДТП з вантажівкою, а від важких травм врятувала його нова покупка.

Про це він розповів на своїй сторінці на X (Twitter).

Читайте також:

Як ігрова консоль врятувала життя хлопця

Як йдеться у його повідомленні, він повертався з місцевого магазину з Xbox у рюкзаку, але його збила вантажівка, коли він їхав на велосипеді. Спочатку хлопцю вдалося втриматися на сталевому бампері вантажівки, але врешті-решт його затягнуло під неї.

Ймовірно, водій вантажівки не одразу помітив, що збив людину, оскільки продовжував рух. Xbox у рюкзаку врятував хлопця від удару головою або навіть від смерті.

"Я не хотів, щоб мене розчавило під вантажівкою, тому я використовував ліву ногу, щоб спробувати сповільнити вантажівку. У цей момент велосипед затиснув мою праву ногу, і я не міг нею поворухнути", — йдеться у пості.

Вантажівка вдарила і протягнула хлопця на 3,6 метра, і незабаром його доставили до лікарні з єдиною зламаною кісткою на лівій нозі та кількома подряпинами від дороги.

Він думав, що Xbox загинув, намагаючись врятувати розповідача, але він включився без жодних вагань і запускав ігри напрочуд добре, зважаючи на те, через що вони пройшли.

Xbox Series S спас жизнь парню
Xbox Series S врятував життя хлопцю. Фото: Jonzey8828/x.com

За його словами, якби консолі не було б в сумці на той час, то ситуація могла б стати гіршою.

Як завершилася історія

Історія досить швидко поширилася в мережі, й свій офіційний коментар залишила сама Xbox.

"Ми дуже раді, що ви в безпеці, й сподіваємося, що одужання проходить добре. Ми знаємо, що ви згадували, що ваш Xbox все ще працює, але ми з радістю надішлемо вам новий, якщо ви хочете. Ви не проти, якщо ми напишемо вам у приватні повідомлення?", — йдеться у відповіді Xbox.

Хлопець звісно погодився, а Xbox вчергове довела, що компанія зберігає свій імідж та займається підтримкою своїх користувачів.

Нагадаємо, в Україні відбудеться захід для розробників Xbox Game Camp. Проведення заплановано на 12 грудня, де провідні розробники з відомих студій проводитимуть лекції.

Також ми писали, що Microsoft офіційно припинила підтримку Paint 3D. Компанія стверджує, що додаток за останні роки не виправдав очікувань.

ДТП Microsoft комп'ютерні ігри Xbox відеоігри

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:16 Як впоратися з панікою — заспокоєння через техніку "заземлення"

14:11 Зінченко опинився не в тому місці, не в той час, — адвокат

14:09 Лубінець пояснив відмову видавати паспорти українцям за кордоном

14:05 Посилки за кордон — які ціни в Укрпошті та Новій пошті

13:57 В Одесі виділили 250 млн військовим — що закуплять

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

13:52 Ознаки якості — яким має бути справжнє просекко і скільки коштує

13:43 Трибунал проти Росії — Зеленський закликав світ до дій

13:40 Кулеба здобув нову посаду у Гарварді — чим він буде займатися

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

13:29 Ялинка придбана у “чорних лісорубів” — який штраф можна отримати

14:16 Як впоратися з панікою — заспокоєння через техніку "заземлення"

14:11 Зінченко опинився не в тому місці, не в той час, — адвокат

14:09 Лубінець пояснив відмову видавати паспорти українцям за кордоном

14:05 Посилки за кордон — які ціни в Укрпошті та Новій пошті

13:57 В Одесі виділили 250 млн військовим — що закуплять

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

13:52 Ознаки якості — яким має бути справжнє просекко і скільки коштує

13:43 Трибунал проти Росії — Зеленський закликав світ до дій

13:40 Кулеба здобув нову посаду у Гарварді — чим він буде займатися

13:29 Ялинка придбана у “чорних лісорубів” — який штраф можна отримати

13:29 Одесу відвідав легендарний спортсмен Гашек — мета візиту

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

13:34 Військовий пояснив, чому необхідно стати на облік у ТЦК

Text

13:09 Браковані міни для ЗСУ — нардепка заявила про створення комісії

Text

13:04 Єрмак зустрівся з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:18 Військовий прокоментував наказ Путіна вибити ЗСУ з Курщини

Text

08:00 Заяви США про мобілізаційний вік в Україні — ефір Ранок.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

01:14 Скільки годин без світла — експерт про "позитивний" сценарій

4 грудня 2024
Text

21:00 Як жити після втрати — Анастасія Прадун у проєкті Жінки-фенікс

Text

20:05 Снайпери показали кадри запеклих боїв під Куп'янськом

Text

19:11 Навчені та потрібні — речниця ОТУ "Луганськ" про бійців в СЗЧ

Text

17:56 Єрмак поїхав до Трампа домовлятися про мир — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК