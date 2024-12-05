Xbox Series S спас жизнь парня в ДТП — как прокомментировала компания

Игровая консоль Xbox Series S. Фото: Unsplash

Один парень из США приобрел игровую консоль Xbox Series S в магазине GameStop и отправился домой. Однако вернуться у него не получилось, поскольку он попал в ДТП с грузовиком, а от тяжелых травм спасла его новая покупка.

Об этом он рассказал на своей странице на X (Twitter).

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Как говорится в его сообщении, он возвращался из местного магазина с Xbox в рюкзаке, но его сбил грузовик, когда он ехал на велосипеде. Сначала парню удалось удержаться на стальном бампере грузовика, но в конце концов его затянуло под него.

Вероятно, водитель грузовика не сразу заметил, что сбил человека, поскольку продолжал движение. Xbox в рюкзаке спас парня от удара головой или даже смерти.

"Я не хотел, чтобы меня раздавило под грузовиком, поэтому я использовал левую ногу, чтобы попытаться замедлить грузовик. В этот момент велосипед зажал мою правую ногу, и я не мог ею пошевелить", — говорится в посте.

Грузовик ударил и протащил парня на 3,6 метра, и вскоре его доставили в больницу с единственной сломанной костью на левой ноге и несколькими царапинами от дороги.

Он думал, что Xbox погиб, пытаясь спасти рассказчика, но он включился без колебаний и запускал игры удивительно хорошо, ввиду того, через что они прошли.

Xbox Series S спас жизнь парню. Фото: Jonzey8828/x.com

По его словам, если бы консоли не было в сумке на то время, то ситуация могла бы стать хуже.

Как завершилась история

История довольно быстро распространилась в сети и свой официальный комментарий оставила сама Xbox.

"Мы очень рады, что вы в безопасности, и надеемся, что выздоровление проходит хорошо. Мы знаем, что вы упоминали, что ваш Xbox все еще работает, но мы с радостью пришлем вам новый, если вы хотите. Вы не против, если мы напишем вам в приватные сообщения?", — говорится в ответе Xbox.

Парень естественно согласился, а Xbox в очередной раз доказала, что компания сохраняет свой имидж и занимается поддержкой своих пользователей.

Напомним, в Украине состоится мероприятие для разработчиков Xbox Game Camp. Проведение запланировано на 12 декабря, где ведущие разработчики из известных студий будут проводить лекции.

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