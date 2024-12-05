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Консоль-герой — как Xbox Series S спасла парня от смерти

5 декабря 2024 13:01
Владимир Мололкин - редактор
Xbox Series S спас жизнь парня в ДТП — как прокомментировала компания
Игровая консоль Xbox Series S. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Один парень из США приобрел игровую консоль Xbox Series S в магазине GameStop и отправился домой. Однако вернуться у него не получилось, поскольку он попал в ДТП с грузовиком, а от тяжелых травм спасла его новая покупка.

Об этом он рассказал на своей странице на X (Twitter).

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Как говорится в его сообщении, он возвращался из местного магазина с Xbox в рюкзаке, но его сбил грузовик, когда он ехал на велосипеде. Сначала парню удалось удержаться на стальном бампере грузовика, но в конце концов его затянуло под него.

Вероятно, водитель грузовика не сразу заметил, что сбил человека, поскольку продолжал движение. Xbox в рюкзаке спас парня от удара головой или даже смерти.

"Я не хотел, чтобы меня раздавило под грузовиком, поэтому я использовал левую ногу, чтобы попытаться замедлить грузовик. В этот момент велосипед зажал мою правую ногу, и я не мог ею пошевелить", — говорится в посте.

Грузовик ударил и протащил парня на 3,6 метра, и вскоре его доставили в больницу с единственной сломанной костью на левой ноге и несколькими царапинами от дороги.

Он думал, что Xbox погиб, пытаясь спасти рассказчика, но он включился без колебаний и запускал игры удивительно хорошо, ввиду того, через что они прошли.

Xbox Series S спас жизнь парню
Xbox Series S спас жизнь парню. Фото: Jonzey8828/x.com

По его словам, если бы консоли не было в сумке на то время, то ситуация могла бы стать хуже.

Как завершилась история

История довольно быстро распространилась в сети и свой официальный комментарий оставила сама Xbox.

"Мы очень рады, что вы в безопасности, и надеемся, что выздоровление проходит хорошо. Мы знаем, что вы упоминали, что ваш Xbox все еще работает, но мы с радостью пришлем вам новый, если вы хотите. Вы не против, если мы напишем вам в приватные сообщения?", — говорится в ответе Xbox.

Парень естественно согласился, а Xbox в очередной раз доказала, что компания сохраняет свой имидж и занимается поддержкой своих пользователей.

Напомним, в Украине состоится мероприятие для разработчиков Xbox Game Camp. Проведение запланировано на 12 декабря, где ведущие разработчики из известных студий будут проводить лекции.

Также мы писали, что Microsoft официально прекратила поддержку Paint 3D. Компания утверждает, что приложение за последние годы не оправдало ожиданий.

ДТП Microsoft компьютерные игры Xbox видеоигры

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