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Xiaomi представила эмулятор ПК-игр для своих планшетов — детали

22 января 2025 10:02
Владимир Мололкин - редактор
Xiaomi представила эмулятор Winplay — как можно будет запускать ПК-игры на планшете
Иллюстративное изображение игры через эмулятор Winplay. Фото: Xiaomi
Владимир Мололкин - редактор

Xiaomi активно работает над внедрением возможности запуска Windows-игр на своих планшетах. Сейчас компания ищет владельцев модели Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, которые готовы принять участие в тестировании технологии WinPlay, разработанной в рамках операционной системы HyperOS.

Об этом пишет Gizmochina.

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Важно отметить, что это не облачная платформа для онлайн-стриминга игр, а технология, которая позволяет запускать игры без подключения к Интернету.

Что смогут запускать планшеты с новым эмулятором Winplay

На рынке уже существует немало сервисов, которые обеспечивают доступ к игровому стримингу на мобильных устройствах. Однако Xiaomi предлагает инновационный подход — WinPlay позволяет запускать Windows-программное обеспечение непосредственно на планшете. По словам компании, потеря производительности графического процессора при этом составляет лишь 2,9%, что является весьма значительным достижением.

Еще более впечатляет то, что на Xiaomi Pad 6S Pro удалось запустить Steam, который открывает доступ к обширной библиотеке игр Valve. Впрочем, важно отметить, что не все игры поддерживаются, что ожидаемо для устройства, которое не является полноценным ноутбуком на базе Windows. Для сравнения, даже собственная SteamOS от Valve имеет трудности с запуском отдельных игр.

Известный инсайдер Digital Chat Station обнародовал изображение, на котором планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 запускает Windows-игру через WinPlay с поддержкой контроллеров Xbox. Более того, на планшете успешно работала игра Tomb Raider.

Напомним, наконец от Nintendo состоялся официальный анонс новой игровой консоли Switch 2. Она получила новый дизайн и улучшенные технические характеристики. Уже в апреле ожидается больше деталей о новинке.

Также мы писали, что разработчики из студии GSC Game World активно работают над усовершенствованием игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Один из разработчиков поделился планами относительно масштабного обновления.

компьютерные игры Xiaomi Windows технологии видеоигры планшет

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19:00 Психиатру-миллионеру из ВСУ избрали меру пресечения

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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