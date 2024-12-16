Скільки коштуватиме Redmi Note 14 — у мережі з'явилися ціни в Європі

Смартфони серії Xiaomi Redmi Note 14. Фото: Xiaomi

Серія Redmi Note 14, найновіші моделі популярної лінійки Xiaomi, вже була представлена в Китаї та Індії. Компанія незабаром представить ці три телефони з підтримкою 4G й в інших країнах. Зараз вже відомі ціни на новинки для європейського ринку.

Про це повідомляє 91mobiles.

Читайте також:

Які ціни будуть у Європі на Redmi Note 14 4G і Redmi Note 14 5G

Для ринків, де 5G не так широко доступний, Xiaomi продовжує пропонувати версію 4G у лінійці Redmi Note 14. Це дозволяє бренду платити нижчу початкову ціну за одиницю продукції.

Виходячи з роздрібних списків, помічених 91mobiles, версія 8/256 ГБ Redmi Note 14 4G коштуватиме приблизно 240 євро (10 490 грн). Вона приблизно така сама, як і в попередника за 250 євро (10 925 грн) з таким самим варіантом оперативної та вбудованої пам'яті. Поки невідомо, чи буде на європейському ринку представлено смартфон з різними варіантами пам'яті.

Redmi Note 14 4G буде доступний у таких кольорах:

Midnight Black;

Green Lime;

Blue Ocean.

Очікується, що Redmi Note 14 5G для європейського ринку буде нагадувати пристрій, який вже був представлений в Індії. Однак замість варіанту кольору Mystique White Redmi Note 14 5G матиме колір Coral Green, доступний у Китаї. Інші два кольори:

Midnight Black;

Lavender Purple.

Пристрій коштуватиме близько 300 євро (13 111 грн) за варіант 8/256 ГБ, аналогічно до Redmi Note 13 5G. Цілком можливо, що Xiaomi представить недорогий варіант з 6 ГБ оперативної пам'яті або 128 ГБ пам'яті за конкурентоспроможною початковою ціною.

Європейські ціни на Redmi Note 14 Pro серії 5G відповідно до роздрібних списків:

Redmi Note 14 Pro+ 5G 8 ГБ/256 ГБ і Redmi Watch 5 Lite коштуватиме 497,89 євро (21 759 грн).

Redmi Note 14 Pro 5G 8 ГБ/256 ГБ із годинником Redmi Watch 5 Lite коштуватиме 397,90 євро (17 390 грн).

Redmi Note 14 Pro 4G 8 ГБ/256 ГБ у поєднанні з Redmi Watch 5 Lite коштуватиме 311,91 євро (13 631 грн).

Redmi Note 14 Pro+ 4G 8 ГБ/256 ГБ із Redmi Watch 5 Lite коштуватиме 497,89 євро (21 759 грн).

Redmi Note 14 Pro буде доступний у таких варіантах кольорів:

Ocean Blue;

Aurora Purple;

Midnight Black.

Redmi Note 14 Pro+ буде доступний у варіантах:

Frost Blue;

Lavender Purple;

Midnight Black.

Ціни на стандартні варіанти серії Redmi Note 14 вказують на те, що Xiaomi може зберегти цінник, подібний до Redmi Note 13 Pro і Note 13 Pro+ для майбутніх пристроїв. Китайський виробник смартфонів і електромобілів може розраховувати на дату запуску цих телефонів у січні 2025 року.

Нагадаємо, деякі провідні виробники випустили свої новітні флагманські пристрої, серед яких є Realme GT7 Pro. Він має великий акумулятор місткістю 6500 мАг і може запустити тренд на подібні батареї у флагманських смартфонах.

Також ми писали, що у 2024 році на українському ринку смартфонів можна знайти багато дешевих та привабливих пристроїв. Серед них лідирують телефони компанії Xiaomi.