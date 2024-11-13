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Глобальний запуск HyperOS 2 для Xiaomi — які смартфони отримають

13 листопада 2024 14:53
Володимир Мололкін - редактор
Глобальна версія HyperOS 2 — на яких смартфонах Xiaomi та Redmi з'явиться та коли
Смартфон з HyperOS 2.0. Фото: Beebom
Володимир Мололкін - редактор

Компанія Xiaomi збільшує темпи випуску глобальної версії своєї нової операційної системи HyperOS 2. Вона базується на Android 15 й обіцяє новий досвід користувача, який включає покращену функціональність і більш досконалий інтерфейс. Багато користувачів цікавляться, коли очікувати це оновлення на своїх пристроях Xiaomi.

Про це повідомляє XiaomiTime.

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Коли очікується запуск глобальної версії HyperOS 2

Очікується, що глобальне оновлення HyperOS 2 буде випущено наступного місяця. Поки дата офіційно не підтверджується Xiaomi, але є деякі інформація щодо того, що нова версія операційної системи повинна бути випущена не пізніше кінця грудня.

Якщо внутрішні терміни підуть за планом, користувачі повинні отримати оновлення не пізніше грудня.

Процес впровадження оновлень програмного забезпечення може зайняти деякий час через регіональні відмінності, сумісність пристроїв й вимог до тестування. Таким чином, оновлення може з'явитися у деяких регіонах або на пристроях раніше, ніж в інших.

Зазвичай Xiaomi надає перевагу своїм флагманським й популярним пристроями під час випуску основних оновлень, що надає гарантії оновлення для якомога більшої кількості користувачів.

На яких смартфонах очікувати оновлення до HyperOS 2

Першими HyperOS 2 Global отримають 6 конкретних смартфонів Xiaomi та Redmi. Серед пристроїв, які налаштовані на отримання оновлення, такі:

  • Xiaomi 14 Ultra (Global ROM);
  • Xiaomi 14 (Global ROM);
  • Xiaomi 14T Pro (EEA ROM);
  • Xiaomi 13T Pro (Global ROM, EEA ROM);
  • Redmi Note 13 (Global ROM);
  • Redmi Note 13 NFC (Global ROM).

Всі ці моделі є частиною нещодавньої лінійки Xiaomi. Вона оснащена передовим апаратним забезпеченням, яке здатне безперебійно працювати з новою HyperOS 2 на базі Android 15.

Користувачі, які отримають оновлення, можуть розраховувати на підвищену продуктивність, оновлений користувацький інтерфейс та доступ до найновіших функцій Android 15.

Нагадаємо, у 2024 році на ринку України можна знайти багато привабливих недорогих смартфонів із хорошими функціями. Ці пристрої можна використовувати для повсякденних справ, таких як дзвінки, месенджери, відвідування вебсайтів і навіть грати в ігри.

Також ми писали, що згідно з даними Counterpoint Research, у третьому кварталі 2024 року iPhone 15 від Apple був найпопулярнішим смартфоном у світі, а iPhone 15 Pro Max і iPhone 15 Pro відстали від нього. Продажі моделей Pro вперше склали половину всіх продажів iPhone.

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