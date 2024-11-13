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Глобальный запуск HyperOS 2 для Xiaomi — какие смартфоны получат

13 ноября 2024 14:53
Владимир Мололкин - редактор
Глобальная версия HyperOS 2 — на каких смартфонах Xiaomi и Redmi появится и когда
Смартфон с HyperOS 2.0. Фото: Beebom
Владимир Мололкин - редактор

Компания Xiaomi увеличивает темпы выпуска глобальной версии своей новой операционной системы HyperOS 2. Она базируется на Android 15 и обещает новый опыт пользователя, включающий улучшенную функциональность и более совершенный интерфейс. Многие пользователи интересуются, когда ожидать это обновление на своих устройствах Xiaomi.

Об этом сообщает XiaomiTime.

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Когда ожидается запуск глобальной версии HyperOS 2

Ожидается, что глобальное обновление HyperOS 2 будет выпущено в следующем месяце. Пока дата официально не подтверждается Xiaomi, но есть некоторые сведения, что новая версия операционной системы должна быть выпущена не позднее конца декабря.

Если внутренние сроки последуют по плану, пользователи должны получить обновление не позднее декабря.

Процесс внедрения обновлений программного обеспечения может занять некоторое время из-за региональных различий, совместимости устройств и требований к тестированию. Таким образом, обновление может появиться в некоторых регионах или на устройствах раньше других.

Обычно Xiaomi предпочитает свои флагманские и популярные устройства при выпуске основных обновлений, что предоставляет гарантии обновления для как можно большего количества пользователей.

На каких смартфонах ждать обновления до HyperOS 2

Первыми HyperOS 2 Global получат шесть конкретных смартфонов Xiaomi и Redmi. Среди устройств, настроенных для получения обновления, следующие:

  • Xiaomi 14 Ultra (Global ROM);
  • Xiaomi 14 (Global ROM);
  • Xiaomi 14T Pro (EEA ROM);
  • Xiaomi 13T Pro (Global ROM, EEA ROM);
  • Redmi Note 13 (Global ROM);
  • Redmi Note 13 NFC (Global ROM).

Все эти модели являются частью недавней линейки Xiaomi. Она оснащена передовым аппаратным обеспечением, способным бесперебойно работать с новой HyperOS 2 на базе Android 15.

Пользователи, которые получат обновление, могут рассчитывать на повышенную производительность, обновленный пользовательский интерфейс и доступ к новейшим функциям Android 15.

Напомним, в 2024 году на рынке Украины можно найти много привлекательных недорогих смартфонов с хорошими функциями. Эти устройства можно использовать для повседневных дел, таких как звонки, мессенджеры, посещение веб-сайтов и даже играть в игры.

Также мы писали, что, согласно данным Counterpoint Research, в третьем квартале 2024 года iPhone 15 от Apple был самым популярным смартфоном в мире, а iPhone 15 Pro Max и iPhone 15 Pro отстали от него. Продажи моделей Pro впервые составили половину всех продаж iPhone.

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