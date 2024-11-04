Яка камера буде в смартфоні Xiaomi 15 Ultra — новий витік про характеристики

Вихід смартфона Xiaomi 15 Ultra очікується у 2025 році. Фото: скриншот

Нещодавно випущена серія Xiaomi 15 перебуває зараз в центрі уваги, але вже з’являються чутки про майбутній Xiaomi 15 Ultra. До його виходу залишається ще кілька місяців, однак деякі деталі вже відомі.

Про деталі системи камер Xiaomi 15 Ultra повідомило видання Gizmochina.

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Які камери отримає смартфон Xiaomi 15 Ultra

Нещодавній витік інформації від надійного інформатора Digital Chat Station відкриває деякі деталі системи камери телефону.

Згідно з витоком, основний датчик Xiaomi 15 Ultra отримає 50-мегапіксельну матрицю з діафрагмою f/1,6 і фокусною відстанню 23 мм. Цього разу Xiaomi, схоже, збільшила фізичну фокусну відстань, що, швидше за все, покращить роботу в слабкому освітленні.

У витоку також згадується "новий налаштовуваний апаратний модуль". Це може бути основним датчиком, спеціально розробленим для Xiaomi 15 Ultra. З іншого боку, неясно, на що саме натякає інформатор цією деталлю.

Деталі про систему камер у смартфоні Xiaomi 15 Ultra. Фото: скриншот

Xiaomi 15 Ultra отримає перископічний телеоб’єктив із масивним датчиком 200 мегапікселів. Об'єктив має діафрагму f/2,6, фокусну відстань 100 мм і 4,3-кратне оптичне збільшення.

У витоку детально описується конструкція датчика, включаючи його "злегка обрізану" фокусну відстань 25,x мм і два варіанти масштабування:

4,3x з розміром зображення 1/1,5 дюйма;

4,1x з повним нативним датчиком 1/1,4 дюйма.

Хоча витік стосується основного та телеоб’єктива, попередні звіти показують, що телефон також отримає 50-мегапіксельний сенсор Samsung ISOCELL JN5. Налаштування завершується перископічним об’єктивом на 50 мегапікселів із двократним збільшенням. Повідомляється, що спереду телефон отримає датчик OmniVision OV32B на 32 мегапікселі.

Нагадаємо, шпигунські фотографії нового кросовера Xiaomi показали, що китайська компанія вже не надихається Porsche. Схоже, компанія зосередилася на дизайні Ferrari Purosangue під час розробки нової моделі під назвою MX11.

Також ми писали, що один електромобіль Xiaomi SU7 виходитиме з конвеєра кожні 76 секунд. Компанія зможе досягти цієї швидкості виробництва за допомогою нових технологічних процесів.