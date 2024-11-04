Какая камера будет в смартфоне Xiaomi 15 Ultra — новая утечка о характеристиках

Выход смартфона Xiaomi 15 Ultra ожидается в 2025 году. Фото: скриншот

Недавно выпущенная серия Xiaomi 15 находится сейчас в центре внимания, но уже появляются слухи о будущем Xiaomi 15 Ultra. До выхода остается еще несколько месяцев, однако некоторые детали уже известны.

О деталях системы камер Xiaomi 15 Ultra сообщило издание Gizmochina.

Читайте также:

Какие камеры получит смартфон Xiaomi 15 Ultra

Недавняя утечка информации от надежного информатора Digital Chat Station открывает некоторые детали системы камеры телефона.

Согласно утечке, основной датчик Xiaomi 15 Ultra получит 50-мегапиксельную матрицу с диафрагмой f/1,6 и фокусным расстоянием 23 мм. В этот раз Xiaomi, похоже, увеличила физическое фокусное расстояние, что, скорее всего, улучшит работу в слабом освещении.

В утечке также упоминается "новый настраиваемый аппаратный модуль". Это может быть основным датчиком, специально разработанным для Xiaomi 15 Ultra. С другой стороны, неясно, на что именно намекает источник этой деталью.

Подробности о системе камер в смартфоне Xiaomi 15 Ultra. Фото: скриншот

Xiaomi 15 Ultra получит перископический телеобъектив с массивным датчиком 200 мегапикселей. Объектив имеет диафрагму f/2,6, фокусное расстояние 100 мм и 4,3-кратное оптическое увеличение.

В утечке подробно описывается конструкция датчика, включая его слегка обрезанное фокусное расстояние 25,x мм и два варианта масштабирования:

4,3x с размером изображения 1/1,5 дюйма;

4,1x с полным нативным датчиком 1/1,4 дюйма.

Хотя утечка касается основного и телеобъектива, предварительные отчеты показывают, что телефон также получит 50-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL JN5. Настройка завершается перископическим объективом на 50 мегапикселей с двукратным увеличением. Сообщается, что спереди телефон получит датчик OmniVision OV32B на 32 мегапикселя.

Напомним, шпионские фотографии нового кроссовера Xiaomi показали, что китайская компания уже не вдохновляется Porsche. Похоже, компания сосредоточилась на дизайне Ferrari Purosangue при разработке новой модели под названием MX11.

Также мы писали, что один электромобиль Xiaomi SU7 будет выходить с конвейера каждые 76 секунд. Компания сможет добиться этой скорости производства с помощью новых технологических процессов.