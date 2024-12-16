Сколько будет стоить Redmi Note 14 — в сети появились цены в Европе

Смартфоны серии Xiaomi Redmi Note 14. Фото: Xiaomi

Серия Redmi Note 14, новейшие модели популярной линейки Xiaomi, уже была представлена в Китае и Индии. Компания в скором времени представит эти три телефона с поддержкой 4G и в других странах. Сегодня уже известны цены на новинки для европейского рынка.

Об этом сообщает 91mobiles.

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Для рынков, где 5G не так широко доступен, Xiaomi продолжает предлагать версию 4G в линейке Redmi Note 14. Это позволяет бренду платить более низкую начальную цену за единицу продукции.

Исходя из розничных списков, замеченных 91mobiles, версия 8/256 ГБ Redmi Note 14 4G обойдется примерно в 240 евро (10 490 грн). Она примерно такая же, как и у предшественника за 250 евро (10 925 грн) с таким же вариантом оперативной и встроенной памяти. Пока неизвестно, будет ли на европейском рынке представлен смартфон с разными вариантами памяти.

Redmi Note 14 4G будет доступен в следующих цветах:

Midnight Black;

Green Lime;

Blue Ocean.

Ожидается, что Redmi Note 14 5G для европейского рынка будет напоминать устройство, уже представленное в Индии. Однако вместо варианта цвета Mystique White Redmi Note 14 5G будет иметь цвет Coral Green, доступный в Китае. Остальные два цвета:

Midnight Black;

Lavender Purple.

Устройство будет стоить около 300 евро (13 111 грн) за вариант 8/256 ГБ, аналогично Redmi Note 13 5G. Вполне возможно, что Xiaomi представит недорогой вариант с 6 ГБ оперативной памяти или 128 ГБ памяти по конкурентоспособной начальной цене.

Европейские цены на Redmi Note 14 Pro серии 5G в соответствии с розничными списками:

Redmi Note 14 Pro+ 5G 8 ГБ/256 ГБ и Redmi Watch 5 Lite обойдется в 497,89 евро (21 759 грн).

Redmi Note 14 Pro 5G 8 ГБ/256 ГБ с часами Redmi Watch 5 Lite обойдется в 397,90 евро (17 390 грн).

Redmi Note 14 Pro 4G 8 ГБ/256 ГБ в сочетании с Redmi Watch 5 Lite обойдется в 311,91 евро (13 631 грн).

Redmi Note 14 Pro+ 4G 8 ГБ/256 ГБ с Redmi Watch 5 Lite обойдется в 497,89 евро (21 759 грн).

Redmi Note 14 Pro будет доступен в следующих цветовых вариантах:

Ocean Blue;

Aurora Purple;

Midnight Black.

Redmi Note 14 Pro+ будет доступен в вариантах:

Frost Blue;

Lavender Purple;

Midnight Black.

Цены на стандартные варианты серии Redmi Note 14 указывают на то, что Xiaomi может сохранить ценник, подобный Redmi Note 13 Pro и Note 13 Pro+ для будущих устройств. Китайский производитель смартфонов и электромобилей может рассчитывать на дату запуска этих телефонов в январе 2025 года.

Напомним, некоторые ведущие производители выпустили свои новейшие флагманские устройства, среди которых есть Realme GT7 Pro. Он обладает большим аккумулятором емкостью 6500 мАч и может запустить тренд на подобные батареи во флагманских смартфонах.

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