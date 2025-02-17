Розсекретили перед випуском — фото та ціни смартфона Xiaomi 15 Ultra

Зовнішній вигляд смартфона Xiaomi 15 Ultra. Фото: GSMArena

Xiaomi 15 Ultra знову потрапив у мережу, і цього разу ми маємо змогу побачити його офіційні прескадри. Один з онлайн-ритейлерів виклав інформацію про смартфон, хоча сторінку вже видалено, але в Інтернеті нічого не зникає безслідно.

Про це пише GSMArena.

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Можна побачити Xiaomi 15 Ultra у двох кольорах: білий та чорний. Смартфон вже з'являвся в різних фото на руках, і видно, що він матиме плоску рамку з округлими краями.

Дизайн Xiaomi Ultra 15 White. Фото: GSMArena

Дизайн Xiaomi Ultra 15 White. Фото: GSMArena

Дизайн Xiaomi Ultra 15 White. Фото: GSMArena

Дизайн Xiaomi Ultra 15 Black. Фото: GSMArena

Дизайн Xiaomi Ultra 15 Black. Фото: GSMArena

Дизайн Xiaomi Ultra 15 Black. Фото: GSMArena 1 / 6

У чорній версії камера буде оточена червоною рамкою. В іншому дизайну немає значних змін порівняно з Xiaomi 14 Ultra.

Також зазначено, що ціна моделі з 16 ГБ ОЗП і 512 ГБ пам'яті становитиме приблизно 1 400 доларів. Однак ціни на гаджети ритейлера цієї країни не завжди є репрезентативними.

Для європейського ринку модель з 512 ГБ пам'яті, як очікується, коштуватиме близько 1 500 євро. Офіційна презентація смартфона відбудеться в кінці лютого, а глобальний анонс, ймовірно, відбудеться на MWC у Барселоні на початку березня.

Нагадаємо, при виборі нового смартфона зазвичай враховуються особисті пріоритети, такі як дизайн, камера, операційна система, автономність чи продуктивність. Смартфон має забезпечувати швидку роботу без лагів і служити кілька років, не втрачаючи швидкодії.

Також ми писали, що Xiaomi активно працює над запуском Windows-ігор на своїх планшетах і шукає власників моделі Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 для тестування нової технології WinPlay. Ця технологія є частиною операційної системи HyperOS і вже перебуває в розробці.