Бренди смартфонів, відомі своєю продуктивністю — 5 найкращих у 2025 році

Смартфони в руці. Фото: Unsplash

При виборі нового смартфона кожен керується власними пріоритетами — дизайн, камера, операційна система, автономність чи продуктивність. Смартфон має працювати швидко, без лагів і прослужити кілька років без значних втрат у швидкодії. Якщо продуктивність є головним критерієм, варто звернути увагу на бренди, які роблять акцент саме на потужності пристроїв.

Про такі бренди розповідає Gizmochina.

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Apple

Apple традиційно залишається еталоном продуктивності не стільки завдяки "сухим" характеристикам, скільки завдяки оптимізації. Фірмові процесори серії A щороку демонструють високі результати не лише у тестах, а й у реальних умовах використання.

Смартфон iPhone 16 Pro Max. Фото: ek.ua

A18 Pro в iPhone 16 Pro Max забезпечує не лише високу швидкодію, а й ефективність енергоспоживання. Завдяки глибокій інтеграції апаратного та програмного забезпечення iOS залишається стабільною навіть після кількох років оновлень.

Ще один важливий момент — графічна продуктивність. Апаратне трасування променів та потужний GPU роблять iPhone чудовим вибором навіть для мобільного геймінгу, хоча Apple офіційно не позиціює свої пристрої як геймерські.

Втім, є й мінуси — закрита екосистема та обмежені можливості кастомізації, що може не сподобатися прихильникам Android.

ASUS ROG

ASUS створює смартфони серії ROG із чітким фокусом на геймінг. Це не універсальні флагмани, а пристрої, заточені під максимальну продуктивність, ефективне охолодження та ігрові можливості.

Смартфон Asus ROG Phone 9 Pro. Фото: ek.ua

ROG Phone 9 Pro оснащений чипом Snapdragon 8 Elite, системою активного охолодження та дисплеєм із частотою оновлення 185 Гц. Додаткові тригери, RGB-підсвітка та містка батарея роблять його ідеальним для довгих ігрових сесій.

Основний компроміс — менш опрацьоване програмне забезпечення та не найкращі камери у своєму класі. Але якщо вам потрібен смартфон для ігор, кращої альтернативи знайти важко.

Xiaomi

Суббренд Poco від Xiaomi став синонімом доступних смартфонів із топовими характеристиками. Лінійка X пропонує продуктивність флагманів за відчутно менші гроші.

Смартфон Poco X7 Pro. Фото: ek.ua

Наприклад, Poco X7 Pro працює на чипі Dimensity 8400 Ultra — спрощеній версії топового Dimensity 9400. У поєднанні з оперативною пам'яттю LPDDR5X, накопичувачем UFS 4.0 і просунутою системою охолодження IceLoop, цей смартфон забезпечує стабільну продуктивність навіть під високими навантаженнями.

При цьому його вартість становить від 14 299 грн, що робить його одним із найкращих варіантів у категорії "ціна-продуктивність".

OnePlus

OnePlus завжди асоціювався з гаслом "швидко та плавно". Попри певні невдачі у минулому, бренд продовжує випускати смартфони з потужною начинкою за адекватну ціну.

Смартфон OnePlus 13. Фото: ek.ua

OnePlus 13 отримав топовий чип Snapdragon 8 Elite і працює під керуванням OxygenOS — однієї з найшвидших оболонок на ринку. Вона поєднує в собі чистий Android із власними оптимізаціями, що роблять взаємодію максимально плавною.

Окрім швидкодії, OnePlus традиційно робить ставку на дисплеї з високою частотою оновлення та швидку зарядку, що доповнює загальну зручність користування.

Samsung

Samsung не випускає окремі геймерські моделі, але його флагманська серія Galaxy S завжди демонструє відмінну продуктивність.

Смартфон Samsung Galaxy S25. Фото: ek.ua

Останні покоління отримали не лише передові процесори, а й покращене терморегулювання, що дозволяє пристроям ефективно працювати навіть під високими навантаженнями.

Однак головна перевага Samsung — довгострокова підтримка. Компанія обіцяє до 7 років оновлень, що робить її смартфони найкращим вибором серед Android-пристроїв у плані довговічності.

Нагадаємо, при виборі нового смартфона майже всі прагнуть отримати якомога більше можливостей від пристрою. Існує багато різноманітних фішок, проте не всі вони використовуються, хоча користувачі за них заплатили.

Також ми писали, що може здатися, що Apple, оновлюючи свої пристрої, не додає нічого нового. Гаджети зазвичай не відрізняються від попередників, і в цьому є частка правди, хоча компанія має багато старих пристроїв, які досі зберігають актуальність та цінність на ринку.