ТОП-5 смартфонів з LTPO-екранами до 120 Гц — які моделі обрати у 2025 році

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Сучасні смартфони з LTPO-екранами пропонують адаптивну частоту оновлення, яка змінюється залежно від контенту. Це допомагає заощаджувати заряд акумулятора та забезпечує необхідну плавність зображення. Наприклад, у режимі Always On дисплей оновлюється на частоті 1 Гц, у меню — 60 або 90 Гц, а в динамічних іграх — до 120 Гц.

Про п'ять таких актуальних моделей пише ek.ua.

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Які смартфони з LTPO-дисплеями є найкращими

Motorola Edge 50 Neo

Один із найдоступніших смартфонів серед подібних, який при цьому має чимало переваг.

Ціни та характеристики смартфона Motorola Edge 50 Neo. Фото: ek.ua

Його 6,4-дюймовий pOLED-дисплей отримав роздільну здатність 1.5K і підтримку технології LTPO, що забезпечує частоту оновлення до 120 Гц. Пристрій має сертифікований захист від пилу та води за стандартом IP68, а також відповідає військовим стандартам міцності MIL-STD-810H.

Смартфон працює на чипі MediaTek Dimensity 7300 і оснащений 8 ГБ оперативної пам'яті. Основна камера має 50-мегапіксельний сенсор з оптичною стабілізацією, доповнений 13-мегапіксельним ультраширококутним модулем. Живиться пристрій від акумулятора на 4310 мАг, підтримує швидку дротову зарядку потужністю 68 Вт та бездротову — 15 Вт.

Ціни в Україні починаються від 12 209 грн.

Samsung Galaxy S23 FE

Модель позиціюється як доступна версія флагманської лінійки.

Ціни та характеристики смартфона Samsung Galaxy S23 FE. Фото: ek.ua

Смартфон має 6,4-дюймовий екран Dynamic AMOLED 2X з адаптивною частотою оновлення до 120 Гц, а також підтримує режим Always On Display. В європейській версії смартфон працює на чипі Exynos 2200, водночас на американського ринку версія зі Snapdragon 8 Gen 1.

Основна камера складається з 50-мегапіксельного сенсора з оптичною стабілізацією, 10-мегапіксельного телефотомодуля та 12-мегапіксельного ультраширокого об'єктива. Місткість акумулятора становить 4600 мАг, передбачена підтримка швидкої дротової зарядки потужністю 25 Вт і бездротової — 10 Вт.

Корпус смартфона захищений за стандартом IP68, а також має підтримку режиму DeX, який дозволяє використовувати смартфон як повноцінний ПК при підключенні до монітора.

Ціни в Україні починаються від 19 190 грн.

OnePlus 12R

Модель стала доступнішою версією флагманського OnePlus 12 і є міжнародним аналогим китайського OnePlus Ace 3.

Ціни та характеристики смартфона OnePlus 12R. Фото: ek.ua

Пристрій отримав великий 6,78-дюймовий AMOLED-дисплей із роздільною здатністю 2780х1264 пікселів. Завдяки підтримці HDR-контенту пікова яскравість екрана сягає 4500 ніт, а частота оновлення адаптивно змінюється в межах 1-120 Гц.

В основі смартфона лежить потужний процесор Snapdragon 8 Gen 2, який доповнений 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та 256 ГБ вбудованого сховища.

Основна камера складається з 50-мегапіксельного сенсора Sony IMX890 з оптичною стабілізацією, 8-мегапіксельного ультраширокого об'єктива та 2-мегапіксельного макросенсора. Живлення забезпечує акумулятор місткістю 5500 мАг, що підтримує надшвидку зарядку потужністю 100 Вт, яка дозволяє повністю зарядити пристрій менш ніж за 30 хвилин. Важливими перевагами є підтримка сучасних стандартів бездротового зв'язку Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 та наявність NFC-чипа.

Ціни в Україні починаються від 21 899 грн.

Asus Zenfone 11 Ultra

Смартфон є найбільшим у серії з великим AMOLED-екраном 6,78 дюйма з частотою оновлення до 144 Гц в ігровому режимі. Основний діапазон роботи LTPO — від 1 до 120 Гц. Екран прикритий загартованим склом Gorilla Glass Victus 2.

Ціни та характеристики смартфона Asus Zenfone 11 Ultra. Фото: ek.ua

Смартфон працює на флагманському процесорі Snapdragon 8 Gen 3, доповненому 12 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR5X та 256 ГБ постійної пам'яті UFS 4.0.

Основна камера представлена потрійним модулем:

50-мегапіксельним сенсором з оптичною стабілізацією;

13-мегапіксельним ультрашироким модулем;

32-мегапіксельним телефотооб'єктивом.

Місткість акумулятора становить 5500 мАг, а зарядка підтримує потужність 65 Вт по дроту та 15 Вт бездротової технології. Смартфон отримав захист від вологи та пилу IP68, а також аудіороз'єм 3,5 мм для дротових навушників.

Ціни в Україні починаються від 26 699 грн.

Samsung Galaxy S24

Один з найцікавіших компактних флагманів 2024 року.

Ціни та характеристики смартфона Samsung Galaxy S24. Фото: ek.ua

В основі пристрою лежить процесор Exynos 2400 (у Північній Америці — Snapdragon 8 Gen 3). Смартфон отримав 6,2-дюймовий Dynamic AMOLED 2X дисплей із підтримкою адаптивної частоти оновлення до 120 Гц та захисним склом Gorilla Glass Victus 2.

Його ключова особливість — інтеграція штучного інтелекту Galaxy AI, який допомагає користувачам з обробкою зображень, перекладом текстів у реальному часі та розширеним пошуком. При підключенні до монітора пристрій переходить у режим DeX, забезпечуючи повноцінний десктопний досвід.

Основна камера представлена трьома сенсорами:

50-мегапіксельним основним з OIS;

10-мегапіксельним телефотомодулем;

12-мегапіксельним ультрашироким об'єктивом.

Акумулятор місткістю 4000 мАг підтримує дротову зарядку потужністю 25 Вт та бездротову зарядку в обидві сторони. Попри компактні розміри, смартфон має стереодинаміки з налаштуванням від AKG та сертифікований захист корпусу IP68.

Ціни в Україні починаються від 25 200 грн.

Нагадаємо, ринок бюджетних смартфонів має безліч цікавих моделей, які варто розглянути перед купівлею. Вони ідеально поєднують у собі якість, ціну та дизайн.

Також ми писали, що сучасні смартфони в більшості оснащені ШІ-помічниками, і зараз уявити пристрій без інтеграції нейромереж досить складно. У 2024 році на цьому ринку панувала жорстка конкуренція, внаслідок якої з'явилося багато цікавих моделей.