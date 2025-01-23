ТОП-3 найкращих бюджетних смартфонів 2025 року — ціни та характеристики

Коробка від смартфона Nothing Phone (2a). Фото: Unsplash

У 2025 році ринок бюджетних смартфонів пропонує безліч привабливих варіантів, і вибір відповідного пристрою може стати справжнім викликом. На ринку представлені моделі, які вдало поєднують ціну, продуктивність і дизайн.

Про три такі смартфони пише Gizmochina.

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Варто зазначити, що у цьому списку представлені пристрої середнього рівня, які на крок вище початкових моделей.

Які бюджетні смартфони є найкращими на початку 2025 року

Nothing Phone 2a

Ця модель продовжує слідувати мінімалістичному дизайну бренду, зокрема шляхом унікального інтерфейсу Glyph — світлодіодних смужок на задній панелі, які виконують роль індикаторів сповіщень і підсвічування для камери.

Ціни та характеристики смартфона Nothing Phone 2a. Фото: ek.ua

Смартфон оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR10+. Максимальна яскравість у 1300 ніт забезпечує комфортну роботу на сонці, а захист Gorilla Glass 5 гарантує довговічність. Усередині працює чіп MediaTek Dimensity 7200 Pro, що дозволяє без проблем виконувати більшість щоденних задач і запускати ігри.

Камера представлена двома 50 Мп сенсорами (основний і ультраширококутний) та 32 Мп фронтальною камерою. Підтримка 4K-відео та стабілізація на основі гіроскопа забезпечують якісні записи.

Акумулятор на 5000 мАг гарантує цілий день роботи, а швидка зарядка на 45 Вт дозволяє досягти 50% заряду всього за 23 хвилини. Натомість відсутність бездротової зарядки та роз'єму для навушників може засмутити деяких користувачів.

Ціни в Україні починаються від 12 510 грн.

Redmi Note 14 Pro

Серія Redmi Note давно утвердилась у сегменті бюджетних смартфонів, і модель 14 Pro лише підтверджує це. Пристрій отримав сертифікацію IP68, що гарантує захист від пилу та води.

Ціни та характеристики смартфона Redmi Note 14 Pro. Фото: ek.ua

Дисплей на 6,67 дюйма має роздільну здатність 1220x2712, підтримує HDR10+ і Dolby Vision, а також досягає рекордної яскравості 3000 ніт. Gorilla Glass Victus 2 забезпечує надійний захист. Процесор MediaTek Dimensity 7300 Ultra, до 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ сховища дозволяють комфортно працювати з будь-якими додатками.

Камери включають основний сенсор на 50 Мп з діафрагмою f/1.5, 8 Мп ультраширококутний об'єктив і 2 Мп макрокамеру. Фронтальна камера на 20 Мп підтримує запис відео в 4K.

Батарея на 5500 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт. Єдиний мінус — відсутність роз'єму для навушників.

Ціни в Україні починаються від 10 357 грн.

Meizu Lucky 08

Meizu Lucky 08 відзначається винятковою автономністю завдяки батареї на 6000 мАг, яка витримує два дні використання.

Ціни та характеристики смартфона Meizu Lucky 08. Фото: ek.ua

6,78-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей з частотою 144 Гц і яскравістю до 5000 ніт забезпечує чудову якість зображення.

Смартфон оснащений чіпом Snapdragon 7s Gen 2, до 512 ГБ сховища і 12 ГБ оперативної пам'яті. Основна камера на 108 Мп підтримується макрооб'єктивом на 2 Мп. Фронтальна камера на 8 Мп має посередні характеристики, а відеознімання обмежується Full HD.

Швидка зарядка на 45 Вт забезпечує комфортний рівень автономності навіть за активного використання.

Ціни в Україні починаються від 7 989 грн.

Нагадаємо, захищені смартфони використовуються людьми, які перебувають у найсуворіших умовах. Вони мають особливу популярність серед військових, будівельників та любителів активного відпочинку.

Також ми писали, що Samsung займає провідну позицію на ринку, коли йдеться про недорогі смартфони. Якими б не були потреби користувача, у компанії знайдеться відповідний пристрій.