ТОП-3 найкращих бюджетних смартфонів 2025 року — ціни та характеристики

Кращі бюджетні смартфони 2025 року — 3 найцікавіші моделі
У 2025 році ринок бюджетних смартфонів пропонує безліч привабливих варіантів, і вибір відповідного пристрою може стати справжнім викликом. На ринку представлені моделі, які вдало поєднують ціну, продуктивність і дизайн.
Про три такі смартфони пише Gizmochina.
Варто зазначити, що у цьому списку представлені пристрої середнього рівня, які на крок вище початкових моделей.
Які бюджетні смартфони є найкращими на початку 2025 року
Nothing Phone 2a
Ця модель продовжує слідувати мінімалістичному дизайну бренду, зокрема шляхом унікального інтерфейсу Glyph — світлодіодних смужок на задній панелі, які виконують роль індикаторів сповіщень і підсвічування для камери.
Смартфон оснащений 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR10+. Максимальна яскравість у 1300 ніт забезпечує комфортну роботу на сонці, а захист Gorilla Glass 5 гарантує довговічність. Усередині працює чіп MediaTek Dimensity 7200 Pro, що дозволяє без проблем виконувати більшість щоденних задач і запускати ігри.
Камера представлена двома 50 Мп сенсорами (основний і ультраширококутний) та 32 Мп фронтальною камерою. Підтримка 4K-відео та стабілізація на основі гіроскопа забезпечують якісні записи.
Акумулятор на 5000 мАг гарантує цілий день роботи, а швидка зарядка на 45 Вт дозволяє досягти 50% заряду всього за 23 хвилини. Натомість відсутність бездротової зарядки та роз'єму для навушників може засмутити деяких користувачів.
Ціни в Україні починаються від 12 510 грн.
Redmi Note 14 Pro
Серія Redmi Note давно утвердилась у сегменті бюджетних смартфонів, і модель 14 Pro лише підтверджує це. Пристрій отримав сертифікацію IP68, що гарантує захист від пилу та води.
Дисплей на 6,67 дюйма має роздільну здатність 1220x2712, підтримує HDR10+ і Dolby Vision, а також досягає рекордної яскравості 3000 ніт. Gorilla Glass Victus 2 забезпечує надійний захист. Процесор MediaTek Dimensity 7300 Ultra, до 12 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ сховища дозволяють комфортно працювати з будь-якими додатками.
Камери включають основний сенсор на 50 Мп з діафрагмою f/1.5, 8 Мп ультраширококутний об'єктив і 2 Мп макрокамеру. Фронтальна камера на 20 Мп підтримує запис відео в 4K.
Батарея на 5500 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 45 Вт. Єдиний мінус — відсутність роз'єму для навушників.
Ціни в Україні починаються від 10 357 грн.
Meizu Lucky 08
Meizu Lucky 08 відзначається винятковою автономністю завдяки батареї на 6000 мАг, яка витримує два дні використання.
6,78-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей з частотою 144 Гц і яскравістю до 5000 ніт забезпечує чудову якість зображення.
Смартфон оснащений чіпом Snapdragon 7s Gen 2, до 512 ГБ сховища і 12 ГБ оперативної пам'яті. Основна камера на 108 Мп підтримується макрооб'єктивом на 2 Мп. Фронтальна камера на 8 Мп має посередні характеристики, а відеознімання обмежується Full HD.
Швидка зарядка на 45 Вт забезпечує комфортний рівень автономності навіть за активного використання.
Ціни в Україні починаються від 7 989 грн.
Нагадаємо, захищені смартфони використовуються людьми, які перебувають у найсуворіших умовах. Вони мають особливу популярність серед військових, будівельників та любителів активного відпочинку.
Також ми писали, що Samsung займає провідну позицію на ринку, коли йдеться про недорогі смартфони. Якими б не були потреби користувача, у компанії знайдеться відповідний пристрій.
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