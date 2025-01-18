ТОП-5 захищених смартфонів 2025 року — найкращі моделі для екстремальних умов

Захищений телефон Doogee. Фото: Doogee

Захищені смартфони створені для роботи у найсуворіших умовах. Вони особливо корисні військовим, будівельникам та любителям активного туризму. Завдяки високому рівню захисту й автономності, ці гаджети стають незамінними помічниками там, де звичайні пристрої можуть підвести.

Про 5 найкращих моделей таких смартфонів пише ITC.ua.

Читайте також:

Doogee V Max Pro

Смартфон для екстремальних умов з батареєю на 22 000 мАг, яка забезпечує понад чотири дні роботи.

Ціни та характеристики смартфона Doogee V Max Pro. Фото: ek.ua

Корпус із сертифікацією IP69K гарантує захист від пилу, води та падінь. Екран IPS з роздільною здатністю 2408×1080 пікселів і частотою 120 Гц забезпечує чітке зображення. Основна камера — 108 Мп, є нічна камера та макрооб’єктив.

Ціни в Україні починаються від 14 166 грн.

CUBOT King Kong Power 3

Бюджетний "всюдихід" з акумулятором на 10 200 мАг.

Ціни та характеристики смартфона CUBOT King Kong Power 3. Фото: ek.ua

Сертифікація IP68/IP69K/MIL-STD-810H забезпечує захист від пилу, води та ударів. Екран 6,72 дюйма з частотою 120 Гц. Процесор Helio G99 і 256 ГБ пам'яті забезпечують стабільну роботу. Основна камера — 100 Мп, фронтальна — 32 Мп.

Ціни в Україні починаються від 6 785 грн.

UleFone Armor Mini 20 Pro

Компактний і міцний смартфон розміром із кредитну картку.

Ціни та характеристики смартфона UleFone Armor Mini 20 Pro. Фото: ek.ua

Дисплей 4,7 дюйма з Gorilla Glass Victus, акумулятор на 6200 мАг і підтримка 5G. Стандарт MIL-STD-810 забезпечує високу стійкість, а функція попереджувального світла додає практичності.

Ціни в Україні починаються від 11 849 грн.

Blackview BV7300

Новинка 2024 року з батареєю на 15 000 мАг та функцією реверсивної зарядки.

Ціни та характеристики смартфона Blackview BV7300. Фото: ek.ua

Сертифікація IP68/IP69K захищає пристрій від вологи та пилу. Основна камера — 50 Мп, додаткова — 20 Мп для нічного бачення. Екран 6,67 дюйма з яскравістю 700 ніт.

Ціни в Україні починаються від 6 849 грн.

iiiF150 Raptor

Смартфон із тепловізором, батареєю на 10 000 мАг та швидкою зарядкою на 65 Вт.

Ціни та характеристики смартфона iiiF150 Raptor. Фото: ek.ua

Екран 6,8 дюйма з роздільною здатністю FullHD+ і частотою 120 Гц. Основна камера — 108 Мп. Легкий корпус і надійний захист за стандартами IP69K та MIL-STD-810.

Ціни в Україні починаються від 16 049 грн.

Нагадаємо, зазвичай захищені смартфони — це вибір військових, яким потрібен довговічний та функціональний пристрій в екстремальних умовах. На ринку представлено багато моделей, які варто розглянути у 2025 році.

Також ми писали, що виробники досі поповнюють ринок смартфонів захищеними пристроями. Вони постійно знаходять нових покупців, адже деякі моделі здатні витримати найсуворіші умови.