Захищені смартфони — навіщо потрібні та хто їх купує

Захищений смартфон під щебенем. Фото: Doogee

Сучасні смартфони являють собою витончені дизайнерські ідеї з яскравими та великими екранами. Однак вони вже давно не дивують користувачів, а от захищені пристрої, попит на які зріс серед військових, можуть запропонувати багато цікавого.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що таке захищені смартфони та хто їх купує.

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Що таке захищений смартфон

Такі пристрої відрізняються від звичайних своєю підвищеною стійкістю до різних негативних впливів, таких як пил, волога та падіння. Їх спеціально розробляють для суворих умов експлуатації.

Однією з ключових характеристик є відповідність рейтингам захисту. Їх відзначають різними буквами та цифрами, які вказують на відповідність тому чи іншому стандарту захисту, для яких використовується міжнародна система класифікації. Абревіатура IP походить від скороченої назви класів захисту Ingress Protection. Перша цифра вказує рівень захисту від пилу та твердих предметів, інша — на клас захисту від проникнення вологи всередину корпусу.

Також у подібних смартфонах часто можна зустріти відповідність військовим стандартам, одним з яких є MIL-STD-810, який гарантує стійкість до механічних навантажень і вібрацій.

Захищені смартфони мають корпуси, виготовлені з ударостійких матеріалів, таких як полімери та гума, що додає захисту при падінні. Екрани таких пристроїв зазвичай покриваються спеціальним загартованим склом, що робить їх менш схильними до тріщин і подряпин. Внутрішні частини також розроблені з урахуванням високих вимог до надійності, що гарантує стабільність навіть у складних умовах. Окрім фізичного захисту, захищені смартфони часто мають потужну батарею, що дозволяє їм працювати довше без підзарядки, що важливо для людей, які не мають доступу до електроенергії.

Кому та для чого потрібно купувати захищений смартфон

Зазвичай люди купують собі захищені смартфони з кількох причин:

вони потребують захисту від фізичних пошкоджень;

їм необхідна водонепроникність та пилозахист;

необхідна хороша автономність;

необхідна стійкість до високих або низьких температур;

необхідні функціональні можливості (тепловізори, датчики якості повітря).

Зважаючи на перераховані причини, подібні пристрої можуть купувати:

будівельники;

військові;

екстремали;

працівники сільського господарства;

ті, хто працює в умовах підвищеної вологості;

пожежники.

Зазвичай вони вибирають такі пристрої через їхню здатність витримувати екстремальні умови, забезпечуючи при цьому необхідний функціонал для виконання професійних або особистих потреб.

Нагадаємо, компанія Doogee випустила на ринок захищений смартфон V Max Pro. Він не лише отримав сучасний набір характеристик, але й потужний акумулятор на 22 000 мАг.

Також ми писали, що на ринку захищених смартфонів зараз представлені пристрої, які зробили далекий крок уперед у прогресі. Деякі з них досі схожі на цеглину, але це виправдано їхньою здатністю витримувати найсуворіші умови.