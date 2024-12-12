Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow Смартфони, що витримують усе — кому потрібні захищені пристрої arrow

Смартфони, що витримують усе — кому потрібні захищені пристрої

12 грудня 2024 18:15
Володимир Мололкін - редактор
Захищені смартфони — навіщо потрібні та хто їх купує
Захищений смартфон під щебенем. Фото: Doogee
Володимир Мололкін - редактор

Сучасні смартфони являють собою витончені дизайнерські ідеї з яскравими та великими екранами. Однак вони вже давно не дивують користувачів, а от захищені пристрої, попит на які зріс серед військових, можуть запропонувати багато цікавого.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що таке захищені смартфони та хто їх купує.

Читайте також:

Що таке захищений смартфон

Такі пристрої відрізняються від звичайних своєю підвищеною стійкістю до різних негативних впливів, таких як пил, волога та падіння. Їх спеціально розробляють для суворих умов експлуатації.

Однією з ключових характеристик є відповідність рейтингам захисту. Їх відзначають різними буквами та цифрами, які вказують на відповідність тому чи іншому стандарту захисту, для яких використовується міжнародна система класифікації. Абревіатура IP походить від скороченої назви класів захисту Ingress Protection. Перша цифра вказує рівень захисту від пилу та твердих предметів, інша — на клас захисту від проникнення вологи всередину корпусу.

Також у подібних смартфонах часто можна зустріти відповідність військовим стандартам, одним з яких є MIL-STD-810, який гарантує стійкість до механічних навантажень і вібрацій.

Захищені смартфони мають корпуси, виготовлені з ударостійких матеріалів, таких як полімери та гума, що додає захисту при падінні. Екрани таких пристроїв зазвичай покриваються спеціальним загартованим склом, що робить їх менш схильними до тріщин і подряпин. Внутрішні частини також розроблені з урахуванням високих вимог до надійності, що гарантує стабільність навіть у складних умовах. Окрім фізичного захисту, захищені смартфони часто мають потужну батарею, що дозволяє їм працювати довше без підзарядки, що важливо для людей, які не мають доступу до електроенергії.

Кому та для чого потрібно купувати захищений смартфон

Зазвичай люди купують собі захищені смартфони з кількох причин:

  • вони потребують захисту від фізичних пошкоджень;
  • їм необхідна водонепроникність та пилозахист;
  • необхідна хороша автономність;
  • необхідна стійкість до високих або низьких температур;
  • необхідні функціональні можливості (тепловізори, датчики якості повітря).

Зважаючи на перераховані причини, подібні пристрої можуть купувати:

  • будівельники;
  • військові;
  • екстремали;
  • працівники сільського господарства;
  • ті, хто працює в умовах підвищеної вологості;
  • пожежники.

Зазвичай вони вибирають такі пристрої через їхню здатність витримувати екстремальні умови, забезпечуючи при цьому необхідний функціонал для виконання професійних або особистих потреб.

Нагадаємо, компанія Doogee випустила на ринок захищений смартфон V Max Pro. Він не лише отримав сучасний набір характеристик, але й потужний акумулятор на 22 000 мАг.

Також ми писали, що на ринку захищених смартфонів зараз представлені пристрої, які зробили далекий крок уперед у прогресі. Деякі з них досі схожі на цеглину, але це виправдано їхньою здатністю витримувати найсуворіші умови.

телефони військові смартфон характеристики захист

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

06:30 Мобілізація молоді — чи потрібно призивати до армії 18-річних

06:30 Ухилення від призову — що говорить закон

06:30 Кукурудза у тренді — скільки можна заробити на агрокультурі

06:29 США випробували гіперзвукову ракету — яка у неї швидкість

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Термінова новина

06:25 У Харкові пролунали вибухи — росіяни завдали удару по передмістю

06:10 Пенсія за подвійний стаж — у списку сім категорій

06:01 Обмін валюти — в Ощадбанку пояснили певні нюанси

05:45 На скільки можуть підвищити оклад військовому

05:25 У Молдові запровадять надзвичайний стан — в чому причина

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

12 грудня 2024
Ексклюзив

18:43 Виклик для кожного — війна очима одеського військового

Ексклюзив

13:23 З вулиці на ВЛК — як відстояти право на відстрочку

06:40 В Україні нові ціни на чормет — скільки коштує брухт у грудні

Ексклюзив

06:37 Відстрочка від мобілізації — хто та як може отримати сьогодні

11 грудня 2024
Ексклюзив

19:34 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

15:27 Середня зарплата в Україні 530 доларів — чи вистачає одеситам

11:30 Ціни на пшеницю — скільки коштують зернові в Україні

06:40 Ціни знову зростають — скільки коштує 1 г золота у грудні

10 грудня 2024

06:40 Як заробити на брухті в Україні — ціни за 1 кг латуні у грудні

Text

23:07 У Тбілісі продовжуються протести — що відомо на цю мить

Text

22:24 Нагорняк оцінив вірогідність довготривалих відключень світла

Text

19:55 Ліміти на банківські перекази — Южаніна назвала, хто під прицілом

Text

19:36 Южаніна назвала кількість підозрілих банківських операцій

Text

18:03 Гетьманців пояснив, чи вплинуть нові податки на зарплату вчителів

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині - 80x80

Шмигаль оцінив хід перемовин у Німеччині

Text

17:50 У Дуди заговорили про війну, Макрон відповів — ефір Вечір.LIVE

Text

17:43 Дунда відповів, чи будуть на інавгурації в США українські нардепи

Text

16:41 Попенко пояснив, скільки кияни можуть сидіти без світла взимку

Text

13:04 Заява Єрмака про переговори та енергосистема — ефір День.LIVE

Text

12:39 Зниження мобілізаційного віку — Фріз прокоментувала

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК