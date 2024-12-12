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Смартфоны, выдерживающие всё — кому нужны защищенные устройства

12 декабря 2024 18:15
Владимир Мололкин - редактор
Защищенные смартфоны — зачем нужны и кто их покупает
Защищенный смартфон под щебнем. Фото: Doogee
Владимир Мололкин - редактор

Современные смартфоны представляют изящные дизайнерские идеи с яркими и большими экранами. Однако они уже давно не удивляют пользователей, а вот защищенные устройства, спрос на которые возрос среди военных, могут предложить много интересного.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что такое защищенные смартфоны и кто их покупает.

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Что такое защищенный смартфон

Такие устройства отличаются от обычных своей повышенной стойкостью к различным негативным воздействиям, таким как пыль, влага и падения. Их специально разрабатывают для строгих условий эксплуатации.

Одной из ключевых характеристик является соответствие рейтингам защиты. Их отмечают разными буквами и цифрами, указывающими на соответствие тому или иному стандарту защиты, для которых используется международная система классификации. Аббревиатура IP происходит от сокращенного названия классов защиты Ingress Protection. Первая цифра указывает уровень защиты от пыли и твердых предметов, другая — на класс защиты от проникновения влаги внутрь корпуса.

Также в подобных смартфонах часто можно встретить соответствие военным стандартам, одним из которых является MIL-STD-810, гарантирующий устойчивость к механическим нагрузкам и вибрациям.

Защищенные смартфоны имеют корпуса, изготовленные из ударопрочных материалов, таких как полимеры и резина, что придает защиту при падении. Экраны таких устройств обычно покрываются специальным закаленным стеклом, что делает их менее склонными к трещинам и царапинам. Внутренние части разработаны с учетом высоких требований к надежности, что гарантирует стабильность даже в сложных условиях. Кроме физической защиты, защищенные смартфоны часто имеют мощную батарею, позволяющую им работать дольше без подзарядки, что важно для людей, не имеющих доступа к электроэнергии.

Кому и зачем нужно покупать защищенный смартфон

Обычно люди покупают себе защищенные смартфоны по нескольким причинам:

  • они нуждаются в защите от физических повреждений;
  • им необходима водонепроницаемость и пылезащита;
  • необходима хорошая автономность;
  • необходима устойчивость к высоким или низким температурам;
  • необходимые функциональные возможности (тепловизоры, датчики качества воздуха).

Ввиду перечисленных причин подобные устройства могут покупать:

  • строители;
  • военные;
  • экстремалы;
  • работники сельского хозяйства;
  • работающие в условиях повышенной влажности;
  • пожарные.

Обычно они выбирают такие устройства по причине их способности выдерживать экстремальные условия, обеспечивая при этом необходимый функционал для выполнения профессиональных или личных потребностей.

Напомним, компания Doogee выпустила на рынок защищенный смартфон V Max Pro. Он получил не только современный набор характеристик, но и мощный аккумулятор на 22 000 мАч.

Также мы писали, что на рынке защищенных смартфонов сейчас представлены устройства, сделавшие далекий шаг вперед в прогрессе. Некоторые из них до сих пор похожи на кирпич, но это оправдано их способностью выдерживать самые строгие условия.

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