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Лучшие бюджетные смартфоны 2025 года — 3 самые интересные модели

23 января 2025 06:02
Владимир Мололкин - редактор
ТОП-3 лучших бюджетных смартфонов 2025 года — цены и характеристики
Коробка от смартфона Nothing Phone (2a). Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

В 2025 году рынок бюджетных смартфонов предлагает множество привлекательных вариантов, и выбор подходящего устройства может стать настоящим вызовом. На рынке представлены модели, которые удачно сочетают цену, производительность и дизайн.

О трех таких смартфонах пишет Gizmochina.

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Стоит отметить, что в этом списке представлены устройства среднего уровня, которые на шаг выше начальных моделей.

Какие бюджетные смартфоны являются лучшими в начале 2025 года

Nothing Phone 2a

Эта модель продолжает следовать минималистичному дизайну бренда, в частности за счет уникального интерфейса Glyph — светодиодных полосок на задней панели, которые выполняют роль индикаторов уведомлений и подсветки для камеры.

Цены и характеристики Nothing Phone 2a
Цены и характеристики смартфона Nothing Phone 2a. Фото: ek.ua

Смартфон оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Максимальная яркость в 1300 нит обеспечивает комфортную работу на солнце, а защита Gorilla Glass 5 гарантирует долговечность. Внутри работает чип MediaTek Dimensity 7200 Pro, позволяющий без проблем выполнять большинство ежедневных задач и запускать игры.

Камера представлена двумя 50 Мп сенсорами (основной и ультраширокоугольный) и 32 Мп фронтальной камерой. Поддержка 4K-видео и стабилизация на основе гироскопа обеспечивают качественные записи.

Аккумулятор на 5000 мАч гарантирует целый день работы, а быстрая зарядка на 45 Вт позволяет достичь 50% заряда всего за 23 минуты. Зато отсутствие беспроводной зарядки и разъема для наушников может огорчить некоторых пользователей.

Цены в Украине начинаются от 12 510 грн.

Redmi Note 14 Pro

Серия Redmi Note давно утвердилась в сегменте бюджетных смартфонов, и модель 14 Pro лишь подтверждает это. Устройство получило сертификацию IP68, что гарантирует защиту от пыли и воды.

Цены и характеристики Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Цены и характеристики смартфона Redmi Note 14 Pro. Фото: ek.ua

Дисплей на 6,67 дюйма имеет разрешение 1220x2712, поддерживает HDR10+ и Dolby Vision, а также достигает рекордной яркости 3000 нит. Gorilla Glass Victus 2 обеспечивает надежную защиту. Процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultra, до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища позволяют комфортно работать с любыми приложениями.

Камеры включают основной сенсор на 50 Мп с диафрагмой f/1.5, 8 Мп ультраширокоугольный объектив и 2 Мп макрокамеру. Фронтальная камера на 20 Мп поддерживает запись видео в 4K.

Батарея на 5500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Единственный минус — отсутствие разъема для наушников.

Цены в Украине начинаются от 10 357 грн.

Meizu Lucky 08

Meizu Lucky 08 отмечается исключительной автономностью благодаря батарее на 6000 мАч, которая выдерживает два дня использования.

Цены и характеристики Meizu Lucky 08
Цены и характеристики смартфона Meizu Lucky 08. Фото: ek.ua

6,78-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с частотой 144 Гц и яркостью до 5000 нит обеспечивает превосходное качество изображения.

Смартфон оснащен чипом Snapdragon 7s Gen 2, до 512 ГБ хранилища и 12 ГБ оперативной памяти. Основная камера на 108 Мп поддерживается макрообъективом на 2 Мп. Фронтальная камера на 8 Мп имеет посредственные характеристики, а видеосъемка ограничивается Full HD.

Быстрая зарядка на 45 Вт обеспечивает комфортный уровень автономности даже при активном использовании.

Цены в Украине начинаются от 7 989 грн.

Напомним, защищенные смартфоны используются людьми, которые находятся в самых суровых условиях. Они пользуются особой популярностью среди военных, строителей и любителей активного отдыха.

Также мы писали, что Samsung занимает ведущую позицию на рынке, когда речь идет о недорогих смартфонах. Какими бы ни были потребности пользователя, у компании найдется подходящее устройство.

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11:12 Украина эвакуировала моряков, которые были в плену хуситов

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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