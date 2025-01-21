ТОП-6 Android-смартфонів до 12 000 грн — які моделі є найкращими у 2025 році

Смартфон Google Pixel 8 Pro. Фото: Unsplash

У світі сучасних технологій не обов'язково витрачати велику суму грошей, щоб отримати якісний Android-смартфон. Навіть у межах бюджету до 300 доларів (12 000 грн) ви можете знайти моделі з підтримкою 5G, хорошими камерами та тривалим програмним забезпеченням. Деякі моделі навіть оснащені 3,5-мм аудіороз'ємом і слотом для microSD, які рідко зустрічаються у флагманах.

Про це пише Android Central.

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CMF Phone 1

Пристрій вражає модульним дизайном і можливістю заміни задньої панелі та аксесуарів.

Ціни та характеристики CMF Phone 1. Фото: ek.ua

Його яскравий OLED-дисплей і потужний процесор забезпечують комфортну роботу та чудову якість зображення. Камера дозволяє знімати якісні портрети, а оновлення безпеки отримуватиме протягом трьох років.

Ціни в Україні починаються від 9 499 грн.

Samsung Galaxy A25 5G

Galaxy A25 5G пропонує чудовий екран, місткий акумулятор і довгострокову програмну підтримку — оновлення гарантуються до Android 18.

Ціни та характеристики Samsung Galaxy A25 5G. Фото: ek.ua

Камера підходить для знімання в хорошому освітленні, але у темний час доби якість фотографій знижується.

Ціни в Україні починаються від 7 699 грн.

Poco X6 Pro

Смартфон має витончений дизайн і яскравий жовтий колір корпусу.

Ціни та характеристики Poco X6 Pro. Фото: ek.ua

Процесор забезпечує непогану продуктивність, а AMOLED-екран має чудову якість зображення. Проте камера поступається конкурентам, а смартфон може перегріватися при довготривалому навантаженні.

Ціни в Україні починаються від 11 524 грн.

Google Pixel 6a

Pixel 6a здатен робити неймовірно якісні фото завдяки програмному забезпеченню Google.

Ціни та характеристики Google Pixel 6a. Фото: ek.ua

Попри порівняно скромні характеристики камери, цей смартфон залишається фаворитом серед любителів мобільної фотографії. Однак він отримає останнє оновлення Android у 2025 році.

Ціни в Україні починаються від 11 599 грн.

Redmi Note 13 Pro

Смартфон з одним з найкращих екранів.

Ціни та характеристики Redmi Note 13 Pro. Фото: ek.ua

Його оснащено AMOLED-матрицею із чудовою передачею кольорів. Аудіофіли оцінять підтримку Dolby Atmos. Через це смартфон ідеально підходить для перегляду фільмів і має тривалий час автономної роботи. Основний модуль камери може знімати дуже хороші фото, однак якість додаткових камер залишає бажати кращого.

Ціни в Україні починаються від 10 544 грн.

Moto G Stylus 5G (2024)

Смартфон має зручний стилус, який використовується для створення нотаток і редагування зображень.

Ціни та характеристики Moto G Stylus 5G (2024). Фото: ek.ua

Окрім цього, він має стильний дизайн з екошкіряною задньою панеллю. З мінусів — передбачено лише одне оновлення Android.

Ціни в Україні починаються від 6 320 грн.

Нагадаємо, Samsung є лідером на ринку зі своїми моделями доступних смартфонів. Незалежно від потреб користувача, у компанії знайдеться пристрій, який відповідатиме їм за доступною ціною.

Також ми писали, що для найсуворіших умов чудово підійдуть захищені смартфони. Їх можуть використовувати військові, будівельники або любителі активного відпочинку. Це надійні пристрої, які забезпечать високий рівень захисту та автономності.