Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow Експерти назвали найкращі смартфони ціною до 12 000 грн arrow

Експерти назвали найкращі смартфони ціною до 12 000 грн

21 січня 2025 04:12
Володимир Мололкін - редактор
ТОП-6 Android-смартфонів до 12 000 грн — які моделі є найкращими у 2025 році
Смартфон Google Pixel 8 Pro. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

У світі сучасних технологій не обов'язково витрачати велику суму грошей, щоб отримати якісний Android-смартфон. Навіть у межах бюджету до 300 доларів (12 000 грн) ви можете знайти моделі з підтримкою 5G, хорошими камерами та тривалим програмним забезпеченням. Деякі моделі навіть оснащені 3,5-мм аудіороз'ємом і слотом для microSD, які рідко зустрічаються у флагманах.

Про це пише Android Central

Читайте також:

Які смартфони є найкращими у ціновому діапазоні до 12 000 грн

CMF Phone 1

Пристрій вражає модульним дизайном і можливістю заміни задньої панелі та аксесуарів.

Цены и характеристики CMF Phone 1 by Nothing
Ціни та характеристики CMF Phone 1. Фото: ek.ua

Його яскравий OLED-дисплей і потужний процесор забезпечують комфортну роботу та чудову якість зображення. Камера дозволяє знімати якісні портрети, а оновлення безпеки отримуватиме протягом трьох років.

Ціни в Україні починаються від 9 499 грн.

Samsung Galaxy A25 5G

Galaxy A25 5G пропонує чудовий екран, місткий акумулятор і довгострокову програмну підтримку — оновлення гарантуються до Android 18.

Цены и характеристики Samsung Galaxy A25 5G
Ціни та характеристики Samsung Galaxy A25 5G. Фото: ek.ua

Камера підходить для знімання в хорошому освітленні, але у темний час доби якість фотографій знижується.

Ціни в Україні починаються від 7 699 грн.

Poco X6 Pro

Смартфон має витончений дизайн і яскравий жовтий колір корпусу.

Цены и характеристики Poco X6 Pro
Ціни та характеристики Poco X6 Pro. Фото: ek.ua

Процесор забезпечує непогану продуктивність, а AMOLED-екран має чудову якість зображення. Проте камера поступається конкурентам, а смартфон може перегріватися при довготривалому навантаженні.

Ціни в Україні починаються від 11 524 грн.

Google Pixel 6a

Pixel 6a здатен робити неймовірно якісні фото завдяки програмному забезпеченню Google.

Цены и характеристики Google Pixel 6a
Ціни та характеристики Google Pixel 6a. Фото: ek.ua

Попри порівняно скромні характеристики камери, цей смартфон залишається фаворитом серед любителів мобільної фотографії. Однак він отримає останнє оновлення Android у 2025 році.

Ціни в Україні починаються від 11 599 грн.

Redmi Note 13 Pro

Смартфон з одним з найкращих екранів.

Цены и характеристики Redmi Note 13 Pro
Ціни та характеристики Redmi Note 13 Pro. Фото: ek.ua

Його оснащено AMOLED-матрицею із чудовою передачею кольорів. Аудіофіли оцінять підтримку Dolby Atmos. Через це смартфон ідеально підходить для перегляду фільмів і має тривалий час автономної роботи. Основний модуль камери може знімати дуже хороші фото, однак якість додаткових камер залишає бажати кращого.

Ціни в Україні починаються від 10 544 грн.

Moto G Stylus 5G (2024)

Смартфон має зручний стилус, який використовується для створення нотаток і редагування зображень.

Цены и характеристики Moto G Stylus 5G (2024)
Ціни та характеристики Moto G Stylus 5G (2024). Фото: ek.ua

Окрім цього, він має стильний дизайн з екошкіряною задньою панеллю. З мінусів — передбачено лише одне оновлення Android.

Ціни в Україні починаються від 6 320 грн.

Нагадаємо, Samsung є лідером на ринку зі своїми моделями доступних смартфонів. Незалежно від потреб користувача, у компанії знайдеться пристрій, який відповідатиме їм за доступною ціною.

Також ми писали, що для найсуворіших умов чудово підійдуть захищені смартфони. Їх можуть використовувати військові, будівельники або любителі активного відпочинку. Це надійні пристрої, які забезпечать високий рівень захисту та автономності.

телефони ринок смартфон Samsung ціни характеристики

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:12 Експерти назвали найкращі смартфони ціною до 12 000 грн

03:52 У Трампа зробили заяву про початок припинення вогню в Україні

03:26 В "Азові" потрібні люди, які вміють ремонтувати техніку

02:44 Трамп скасував низку указів епохи Байдена, — CNN

02:21 У Трампа скасовують рейси біженцям з Афганістану, — Reuters

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

02:05 Волкер пояснив, чому Трампу не треба вести переговори з Путіним

01:41 Як виглядатиме узбережжя Азовського моря у майбутньому — фото ШІ

01:36 Залужний в перший рік війни не їздив на фронт, заявила нардеп

01:32 Військовослужбовець у 2017 році скоїв СЗЧ — що вирішив суд

01:30 У "Резерв+" повернуть відстрочки для студентів — коли

04:12 Експерти назвали найкращі смартфони ціною до 12 000 грн

03:52 У Трампа зробили заяву про початок припинення вогню в Україні

03:26 В "Азові" потрібні люди, які вміють ремонтувати техніку

02:44 Трамп скасував низку указів епохи Байдена, — CNN

02:21 У Трампа скасовують рейси біженцям з Афганістану, — Reuters

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

02:05 Волкер пояснив, чому Трампу не треба вести переговори з Путіним

01:41 Як виглядатиме узбережжя Азовського моря у майбутньому — фото ШІ

01:36 Залужний в перший рік війни не їздив на фронт, заявила нардеп

01:32 Військовослужбовець у 2017 році скоїв СЗЧ — що вирішив суд

01:30 У "Резерв+" повернуть відстрочки для студентів — коли

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

17 січня 2025

06:40 Нові ціни на металобрухт в Україні — вартість чормету у січні

06:20 Ціни на нерухомість у 2025 році — де в Україні дешевші квартири

06:06 Дорогі авто, банкети і 500 млн у кіно — куди йдуть наші гроші

Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Text

17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

Text

13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:33 Це ганьба — офіцер ЗСУ обурився через "паперову" армію

Text

11:39 Дикий пояснив, чому Україна не отримає більше установок Patriot

Text

08:00 Інавгурація Трампа вже сьогодні — ефір Ранок.LIVE

19 січня 2025
Text

19:33 Командир РДК відповів, кого не беруть до підрозділу

Text

08:27 Економіст прокоментував плани Трампа на президентський строк

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка