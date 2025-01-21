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Эксперты назвали лучшие смартфоны ценой до 12 000 грн

21 января 2025 04:12
Владимир Мололкин - редактор
ТОП-6 Android-смартфонов до 12 000 грн — какие модели являются лучшими в 2025 году
Смартфон Google Pixel 8 Pro. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

В мире современных технологий необязательно тратить большую сумму денег, чтобы получить качественный Android-смартфон. Даже в пределах бюджета до 300 долларов (12 000 грн) вы можете найти модели с поддержкой 5G, хорошими камерами и длительным программным обеспечением. Некоторые модели даже оснащены 3,5-мм аудиоразъемом и слотом для microSD, которые редко встречаются во флагманах.

Об этом пишет Android Central.

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CMF Phone 1

Устройство впечатляет модульным дизайном и возможностью замены задней панели и аксессуаров.

Цены и характеристики CMF Phone 1 by Nothing
Цены и характеристики CMF Phone 1. Фото: ek.ua

Его яркий OLED-дисплей и мощный процессор обеспечивают комфортную работу и превосходное качество изображения. Камера позволяет снимать качественные портреты, а обновление безопасности будет получать в течение трех лет.

Цены в Украине начинаются от 9 499 грн.

Samsung Galaxy A25 5G

Galaxy A25 5G предлагает великолепный экран, емкий аккумулятор и долгосрочную программную поддержку — обновления гарантируются до Android 18.

Цены и характеристики Samsung Galaxy A25 5G
Цены и характеристики Samsung Galaxy A25 5G. Фото: ek.ua

Камера подходит для съемки в хорошем освещении, но в темное время суток качество фотографий снижается.

Цены в Украине начинаются от 7 699 грн.

Poco X6 Pro

Смартфон имеет изящный дизайн и яркий желтый цвет корпуса.

Цены и характеристики Poco X6 Pro
Цены и характеристики Poco X6 Pro. Фото: ek.ua

Процессор обеспечивает неплохую производительность, а AMOLED-экран имеет превосходное качество изображения. Однако камера уступает конкурентам, а смартфон может перегреваться при долговременной нагрузке.

Цены в Украине начинаются от 11 524 грн.

Google Pixel 6a

Pixel 6a способен делать невероятно качественные фото благодаря программному обеспечению Google.

Цены и характеристики Google Pixel 6a
Цены и характеристики Google Pixel 6a. Фото: ek.ua

Несмотря на сравнительно скромные характеристики камеры, этот смартфон остается фаворитом среди любителей мобильной фотографии. Однако он получит последнее обновление Android в 2025 году.

Цены в Украине начинаются от 11 599 грн.

Redmi Note 13 Pro

Смартфон с одним из лучших экранов.

Цены и характеристики Redmi Note 13 Pro
Цены и характеристики Redmi Note 13 Pro. Фото: ek.ua

Он оснащен AMOLED-матрицей с отличной передачей цветов. Аудиофилы оценят поддержку Dolby Atmos. Из-за этого смартфон идеально подходит для просмотра фильмов и имеет длительное время автономной работы. Основной модуль камеры может снимать очень хорошие фото, однако качество дополнительных камер оставляет желать лучшего.

Цены в Украине начинаются от 10 544 грн.

Moto G Stylus 5G (2024)

Смартфон имеет удобный стилус, который используется для создания заметок и редактирования изображений.

Цены и характеристики Moto G Stylus 5G (2024)
Цены и характеристики Moto G Stylus 5G (2024). Фото: ek.ua

Кроме этого, он имеет стильный дизайн задней панели из экокожи. Из минусов — предусмотрено лишь одно обновление Android.

Цены в Украине начинаются от 6 320 грн.

Напомним, Samsung является лидером на рынке со своими моделями доступных смартфонов. Независимо от потребностей пользователя, у компании найдется устройство, которое будет соответствовать им по доступной цене.

Также мы писали, что для самых суровых условий прекрасно подойдут защищенные смартфоны. Их могут использовать военные, строители или любители активного отдыха. Это надежные устройства, которые обеспечат высокий уровень защиты и автономности.

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