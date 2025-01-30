Найкращі альтернативи Galaxy S25 — які 5 смартфонів пропонує Samsung

Смартфон Samsung Galaxy S24 FE. Фото: скриншот/YouTube

Samsung офіційно представила лінійку Galaxy S25 з ціною від 42 000 грн. Проте компанія також пропонує доступні моделі, які поєднують гарну продуктивність і якісні камери.

Про п'ять найкращих альтернатив флагмана Samsung у 2025 році розповідає Фокус.

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Galaxy S24 FE

Galaxy S24 FE вийшов у жовтні 2024 року як доступніша альтернатива Galaxy S24. Він дешевший на 2-3 тис. гривень, а різниця у продуктивності мінімальна.

Ціни та характеристики смартфона Samsung Galaxy S24 FE. Фото: ek.ua

Смартфон має 6,7-дюймовий Dynamic AMOLED-дисплей (2340 x 1080), 8 ГБ ОЗП та до 256 ГБ вбудованої пам'яті. Процесор Exynos 2400e трохи поступається стандартному Exynos 2400, а автономність нижча.

Головний плюс — сім років оновлень ПЗ та камери на флагманському рівні.

В Україні Galaxy S24 FE можна придбати від 21 795 грн.

Galaxy A15

Galaxy A15 має 6,5-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою 90 Гц, батарею 5000 мАг і швидку зарядку до 25 Вт.

Ціни та характеристики смартфона Samsung Galaxy A15. Фото: ek.ua

Обсяг пам'яті — від 4 ГБ ОЗП та 128 ГБ ПЗП. Камери достатньо гарні для денних фото, але в темряві якість знижується.

В Україні модель доступна за ціною від 6 290 грн.

Galaxy A55

Galaxy A55 отримав 6,5-дюймовий екран із частотою 120 Гц, корпус зі скла та алюмінію та камеру 50 МП.

Ціни та характеристики смартфона Samsung Galaxy A55. Фото: ek.ua

Час автономної роботи перевищує показники конкурентів, проте процесор не дуже потужний. У продажу є версії з 8/128 ГБ та 12/256 ГБ пам'яті.

Ціни в Україні починаються від 13 999 грн.

Galaxy A35

Galaxy A35 має 6,6-дюймовий дисплей, який залишається читабельним навіть на сонці.

Ціни та характеристики смартфона Samsung Galaxy A35. Фото: ek.ua

Час роботи від батареї перевищує середні показники, а камери добре справляються з портретами. Процесор Exynos 1380 обмежує продуктивність, а оновлення ПЗ підтримуватимуться протягом 4 років.

Ціни в Україні починаються від 10 496 грн.

Galaxy Z Flip 6

Ця модель коштує дорожче Galaxy S25, але пропонує унікальний формфактор.

Ціни та характеристики смартфона Samsung Galaxy Z Flip 6. Фото: ek.ua

Z Flip 6 отримав оновлений Snapdragon 8 Gen 3, 50 МП камеру, покращену автономність і нові функції Galaxy AI. Особливість — режим автофокусу та масштабування, що автоматично підлаштовує кадр під об'єкт.

Ціни в Україні починаються від 44 999 грн.

Samsung пропонує якісні альтернативи флагмана для будь-якого бюджету. Galaxy S24 FE підійде тим, хто хоче преміумфункції за нижчу ціну, Galaxy A15 — для мінімального бюджету, а A55 — оптимальний баланс ціни та можливостей. Galaxy A35 стане надійним варіантом середнього класу, а Z Flip 6 — вибір для тих, хто хоче складаний смартфон.

Нагадаємо, все частіше люди звертаються до вторинного ринку смартфонів, оскільки ціни на флагмани невпинно зростають. Враховуючи, що інновації у сфері мобільних пристроїв відбуваються лише в покращенні функцій штучного інтелекту, є сенс зекономити.

Також ми писали, що майже кожен новий смартфон на ринку має інтеграцію зі ШІ. Жорстка конкуренція у 2024 році на цьому полі породила багато цікавих нових моделей.