Найкращі смартфони на вторинному ринку — які моделі обрати у 2025 році

Коробка від смартфона. Фото: Unsplash

Ціни на сучасні флагмани сягають захмарних висот, тому не дивно, що дедалі більше людей звертаються до вторинного ринку смартфонів. Торік попит на вживані гаджети зріс у чотири рази, і це не лише через економію, а й через уповільнення інновацій у світі мобільних пристроїв.

Про смартфони, які варто розглянути на OLX у 2025 році, пише GSMinfo.

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Які смартфони розглянути на вторинному ринку у 2025 році

Найкращим варіантом для тих, хто прагне сучасних технологій за доступнішою ціною, може стати iPhone 14 Pro Max. Серед його переваг:

LTPO-дисплей із функцією Always-On Display;

динамічний острів для зручної взаємодії;

покращена автономність і камери з роздільною здатністю 48 МП.

На вторинному ринку модель з обсягом пам'яті 512 ГБ можна знайти за 28 000-30 000 грн.

Можна розглянути й альтернативи, наприклад, iPhone 12 Pro Max та iPhone 11, які коштують від 12 000-15 000 грн та від 8 000-12 000 грн відповідно. Під час купівлі смартфона ретельно перевіряйте дисплей, автофокус камери та роботу мікрофонів.

Серед смартфонів бренду Samsung можна розглянути флагман минулих років Galaxy S23 Ultra. Він має чудовий дисплей, довгий термін оновлень і програмні функції камер. Єдиним недоліком можна вважати не найкращу автономність. На вторинному ринку його можна знайти за 24 000-28 000 грн (версія 12/256 ГБ).

Якщо у вас скромніший бюджет, варто розглянути Galaxy S21 Ultra та Galaxy Z Fold 4. Перший підходить тим, хто хоче флагман дешевше, а другий є унікальним складаним смартфоном приблизно за 20 000 грн.

Особливої уваги заслуговують смартфони компанії Google. Можна розглядати одразу дві моделі:

Google Pixel 6 — доступний смартфон ціною від 8 000-10 000 грн із гарною камерою;

Google Pixel 7 Pro — флагманський пристрій за 17 000-25 000 грн.

Можна було б рекомендувати Pixel 8, однак через часті проблеми з екраном він може виявитися невдалою покупкою. Також обов'язково перевіряйте, чи розблоковано пристрій від оператора.

Хоча китайський ринок зазвичай пропонує саме доступні пристрої, існують моделі, здатні позмагатися з іменитими флагманами. Одним із таких може бути Xiaomi 13 — безпроблемний і компактний флагман за 18 000-20 000 грн. Найкращим для фото у ціновій категорії від 22 000 до 25 000 грн є Oppo Find X6 Pro.

Розглянути можна й такі моделі:

Honor Magic 5 Pro;

OnePlus 11;

OnePlus 9 Pro;

Huawei P30 Pro.

Під час купівлі телефона на вторинному ринку обов'язково перевіряйте екран на наявність плям чи битих пікселів, оцініть роботу камер, мікрофонів і динаміків. На таких телефонах, як Galaxy Fold 4, перевіряйте шарнір. Завжди важливо тестувати мобільний зв'язок та інтернет.

Якщо підійти до вибору з розумом, придбання смартфона на вторинному ринку може стати дійсно вигідним рішенням.

Нагадаємо, перш ніж купувати смартфон без знижок та акцій, необхідно обдумати свій вибір. Деякі моделі на ринку є сумнівними, тому краще розглянути альтернативи.

Також ми писали, що ринок бюджетних смартфонів практично переповнений привабливими варіантами, тому вибір може стати справжнім викликом. Деякі представлені моделі вдало поєднують ціну, продуктивність і дизайн і варті уваги у 2025 році.