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Марна трата грошей — смартфони, яких варто уникати у 2025 році

24 січня 2025 06:02
Володимир Мололкін - редактор
Які смартфони не варто купувати у 2025 році — моделі, які можуть розчарувати
Чоловік тримає смартфон у руці. Фото: Freepik
Володимир Мололкін - редактор

Знижки та акції можуть стати вагомим аргументом для покупця, коли він обирає собі новий смартфон. Однак коли йдеться про пристрої без зниження ціни, користувачам потрібно зробити обдуманий вибір, уникаючи сумнівних моделей.

Про це пише GSMinfo.

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Apple iPhone

У 2025 році базові моделі iPhone нарешті отримають екрани з частотою оновлення 120 Гц, але навіть це не робить нові пристрої бездоганними. Наприклад, iPhone 17, хоча і цікавий новими функціями, все ще буде позбавлений Always-on Display.

Для знайомства з екосистемою iOS краще обрати старіші моделі. Наприклад, iPhone 12 або iPhone 13 Pro Max досі залишаються актуальними варіантами з відмінною продуктивністю.

Samsung

Смартфони серій, що передували Galaxy A15, A35 та A55, краще оминати через їхню застарілу продуктивність і недоліки в оптимізації. Наприклад, Samsung Galaxy A16, хоч і отримав захист від води IP54, втратив аудіороз'єм, що не додає йому переваг перед Galaxy A15.

Galaxy A35 залишається непоганим варіантом, але вже навесні очікується A36 із суттєвим приростом продуктивності. Те саме стосується серії Galaxy A55, яка перевершує своїх попередників.

Щодо флагманів, оптимальний вибір у 2025 році — це торішні моделі, такі як серія Galaxy S23, ціни на які суттєво знижуються з часом, враховуючи, що незабаром очікується продаж нової серії Galaxy S25.

Google Pixel

Попри те, що Pixel 6 і Pixel 6 Pro отримали додаткові роки оновлень, найкращим вибором залишається Pixel 8. Водночас серія "A" не виправдовує свою ціну порівняно зі звичайними моделями Pixel.

Смартфони до Pixel 6, як-от Pixel 5 або Pixel 4, більше підходять для колекціонерів, оскільки їхня актуальність вже давно втрачена.

BBK Electronics (Oppo, Realme, Vivo, OnePlus)

Деякі моделі, такі як OnePlus Nord N20 SE, відверто не заслуговують уваги через слабку продуктивність і погану оптимізацію. Натомість OnePlus Nord 4 є вигідним варіантом із металевим корпусом і гарними характеристиками.

Смартфони Realme, хоча й не мають серйозних провалів, мають свої недоліки, наприклад, проблему нагріву в Realme 12 Pro Plus, яка була вирішена оновленнями. Oppo і Vivo традиційно завищують ціни, тож варто порівнювати їх із конкурентами перед покупкою.

Xiaomi

У 2024 році Redmi поступився Poco, і ця тенденція, ймовірно, продовжиться у 2025-му. Poco X7 Pro, наприклад, перевершує Poco X6 Pro, хоча останній все ще залишається вигідним варіантом, якщо його ціна не перевищує 12 000 грн.

Флагманські моделі Xiaomi до 13 серії купувати не варто через низьке співвідношення ціни та продуктивності. Xiaomi 13 наразі пропонує значно більше можливостей за помірну вартість.

Нагадаємо, на ринку доступних смартфонів Samsung займає одну з провідних позицій. Для будь-яких потреб користувачів у компанії знайдеться відповідний пристрій.

Також ми писали, що ринок бюджетних смартфонів переповнений привабливими варіантами. Через різноманітність моделей вибір може стати справжнім викликом, однак деякі з них все одно виділяються майже ідеальним поєднанням ціни, характеристик та дизайну.

телефони iPhone Xiaomi гаджети технології смартфон Samsung

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