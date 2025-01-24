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Пустая трата денег — смартфоны, которых стоит избегать в 2025

24 января 2025 06:02
Владимир Мололкин - редактор
Какие смартфоны не стоит покупать в 2025 году — модели, которые могут разочаровать
Мужчина держит смартфон в руке. Фото: Freepik
Владимир Мололкин - редактор

Скидки и акции могут стать весомым аргументом для покупателя, когда он выбирает себе новый смартфон. Однако когда речь идет об устройствах без снижения цены, пользователям нужно сделать обдуманный выбор, избегая сомнительных моделей.

Об этом пишет GSMinfo.

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Apple iPhone

В 2025 году базовые модели iPhone наконец получат экраны с частотой обновления 120 Гц, но даже это не делает новые устройства безупречными. Например, iPhone 17, хотя и интересен новыми функциями, все еще будет лишен Always-on Display.

Для знакомства с экосистемой iOS лучше выбрать более старые модели. Например, iPhone 12 или iPhone 13 Pro Max до сих пор остаются актуальными вариантами с отличной производительностью.

Samsung

Смартфоны серий, предшествовавших Galaxy A15, A35 и A55, лучше обходить стороной из-за их устаревшей производительности и недостатков в оптимизации. Например, Samsung Galaxy A16, хоть и получил защиту от воды IP54, потерял аудиоразъем, что не добавляет ему преимуществ перед Galaxy A15.

Galaxy A35 остается неплохим вариантом, но уже весной ожидается A36 с существенным приростом производительности. То же касается серии Galaxy A55, которая превосходит своих предшественников.

Что касается флагманов, оптимальный выбор в 2025 году — это прошлогодние модели, такие как серия Galaxy S23, цены на которые существенно снижаются со временем, учитывая, что вскоре ожидается продажа новой серии Galaxy S25.

Google Pixel

Несмотря на то, что Pixel 6 и Pixel 6 Pro получили дополнительные годы обновлений, лучшим выбором остается Pixel 8. В то же время серия "A" не оправдывает свою цену по сравнению с обычными моделями Pixel.

Смартфоны до Pixel 6, такие, как Pixel 5 или Pixel 4, больше подходят для коллекционеров, поскольку их актуальность уже давно утрачена.

BBK Electronics (Oppo, Realme, Vivo, OnePlus)

Некоторые модели, такие как OnePlus Nord N20 SE, откровенно не заслуживают внимания из-за слабой производительности и плохой оптимизации. Зато OnePlus Nord 4 является выгодным вариантом с металлическим корпусом и хорошими характеристиками.

Смартфоны Realme, хотя и не имеют серьезных провалов, имеют свои недостатки, например, проблему нагрева в Realme 12 Pro Plus, которая была решена обновлениями. Oppo и Vivo традиционно завышают цены, поэтому стоит сравнивать их с конкурентами перед покупкой.

Xiaomi

В 2024 году Redmi уступил Poco, и эта тенденция, вероятно, продолжится в 2025-м. Poco X7 Pro, например, превосходит Poco X6 Pro, хотя последний все еще остается выгодным вариантом, если его цена не превышает 12 000 грн.

Флагманские модели Xiaomi до 13 серии покупать не стоит из-за низкого соотношения цены и производительности. Xiaomi 13 сейчас предлагает значительно больше возможностей за умеренную стоимость.

Напомним, на рынке доступных смартфонов Samsung занимает одну из ведущих позиций. Для любых потребностей пользователей у компании найдется подходящее устройство.

Также мы писали, что рынок бюджетных смартфонов переполнен привлекательными вариантами. Из-за разнообразия моделей выбор может стать настоящим вызовом, однако некоторые из них все равно выделяются почти идеальным сочетанием цены, характеристик и дизайна.

телефоны iPhone Xiaomi гаджеты технологии смартфон Samsung

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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