Лучшие смартфоны на вторичном рынке — какие модели выбрать в 2025 году

Коробка от смартфона. Фото: Unsplash

Цены на современные флагманы достигают заоблачных высот, поэтому неудивительно, что все больше людей обращаются к вторичному рынку смартфонов. В прошлом году спрос на подержанные гаджеты вырос в четыре раза, и это не только из-за экономии, но и из-за замедления инноваций в мире мобильных устройств.

О смартфонах, которые стоит рассмотреть на OLX в 2025 году, пишет GSMinfo.

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Какие смартфоны рассмотреть на вторичном рынке в 2025 году

Лучшим вариантом для тех, кто стремится к современным технологиям по более доступной цене, может стать iPhone 14 Pro Max. Среди его преимуществ:

LTPO-дисплей с функцией Always-On Display;

динамический остров для удобного взаимодействия;

улучшенная автономность и камеры с разрешением 48 МП.

На вторичном рынке модель с объемом памяти 512 ГБ можно найти за 28 000-30 000 грн.

Можно рассмотреть и альтернативы, например, iPhone 12 Pro Max и iPhone 11, которые стоят от 12 000-15 000 грн и от 8 000-12 000 грн соответственно. При покупке смартфона тщательно проверяйте дисплей, автофокус камеры и работу микрофонов.

Среди смартфонов бренда Samsung можно рассмотреть флагман прошлых лет Galaxy S23 Ultra. Он имеет превосходный дисплей, долгий срок обновлений и программные функции камер. Единственным недостатком можно считать не самую лучшую автономность. На вторичном рынке его можно найти за 24 000-28 000 грн (версия 12/256 ГБ).

Если у вас более скромный бюджет, стоит рассмотреть Galaxy S21 Ultra и Galaxy Z Fold 4. Первый подходит тем, кто хочет флагман подешевле, а второй является уникальным складным смартфоном примерно за 20 000 грн.

Особого внимания заслуживают смартфоны компании Google. Можно рассматривать сразу две модели:

Google Pixel 6 — доступный смартфон ценой от 8 000-10 000 грн с хорошей камерой;

Google Pixel 7 Pro — флагманское устройство за 17 000-25 000 грн.

Можно было бы рекомендовать Pixel 8, однако из-за частых проблем с экраном он может оказаться неудачной покупкой. Также обязательно проверяйте, разблокировано ли устройство от оператора.

Хотя китайский рынок обычно предлагает именно доступные устройства, существуют модели, способные посоревноваться с именитыми флагманами. Одним из таких может быть Xiaomi 13 — беспроблемный и компактный флагман за 18 000-20 000 грн. Лучшим для фото в ценовой категории от 22 000 до 25 000 грн является Oppo Find X6 Pro.

Рассмотреть можно и такие модели:

Honor Magic 5 Pro;

OnePlus 11;

OnePlus 9 Pro;

Huawei P30 Pro;

При покупке телефона на вторичном рынке обязательно проверяйте экран на наличие пятен или битых пикселей, оцените работу камер, микрофонов и динамиков. На таких телефонах, как Galaxy Fold 4, проверяйте шарнир. Всегда важно тестировать мобильную связь и интернет.

Если подойти к выбору с умом, приобретение смартфона на вторичном рынке может стать действительно выгодным решением.

Напомним, прежде чем покупать смартфон без скидок и акций, необходимо обдумать свой выбор. Некоторые модели на рынке являются сомнительными, поэтому лучше рассмотреть альтернативы.

Также мы писали, что рынок бюджетных смартфонов практически переполнен привлекательными вариантами, поэтому выбор может стать настоящим вызовом. Некоторые представленные модели удачно сочетают цену, производительность и дизайн и достойны внимания в 2025 году.