Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Технологии arrow Смартфоны с OLX — какие модели лучше всего рассмотреть в 2025 arrow

Смартфоны с OLX — какие модели лучше всего рассмотреть в 2025

26 января 2025 14:58
Владимир Мололкин - редактор
Лучшие смартфоны на вторичном рынке — какие модели выбрать в 2025 году
Коробка от смартфона. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

Цены на современные флагманы достигают заоблачных высот, поэтому неудивительно, что все больше людей обращаются к вторичному рынку смартфонов. В прошлом году спрос на подержанные гаджеты вырос в четыре раза, и это не только из-за экономии, но и из-за замедления инноваций в мире мобильных устройств.

О смартфонах, которые стоит рассмотреть на OLX в 2025 году, пишет GSMinfo.

Читайте также:

Какие смартфоны рассмотреть на вторичном рынке в 2025 году

Лучшим вариантом для тех, кто стремится к современным технологиям по более доступной цене, может стать iPhone 14 Pro Max. Среди его преимуществ:

  • LTPO-дисплей с функцией Always-On Display;
  • динамический остров для удобного взаимодействия;
  • улучшенная автономность и камеры с разрешением 48 МП.

На вторичном рынке модель с объемом памяти 512 ГБ можно найти за 28 000-30 000 грн.

Можно рассмотреть и альтернативы, например, iPhone 12 Pro Max и iPhone 11, которые стоят от 12 000-15 000 грн и от 8 000-12 000 грн соответственно. При покупке смартфона тщательно проверяйте дисплей, автофокус камеры и работу микрофонов.

Среди смартфонов бренда Samsung можно рассмотреть флагман прошлых лет Galaxy S23 Ultra. Он имеет превосходный дисплей, долгий срок обновлений и программные функции камер. Единственным недостатком можно считать не самую лучшую автономность. На вторичном рынке его можно найти за 24 000-28 000 грн (версия 12/256 ГБ).

Если у вас более скромный бюджет, стоит рассмотреть Galaxy S21 Ultra и Galaxy Z Fold 4. Первый подходит тем, кто хочет флагман подешевле, а второй является уникальным складным смартфоном примерно за 20 000 грн.

Особого внимания заслуживают смартфоны компании Google. Можно рассматривать сразу две модели:

  • Google Pixel 6 — доступный смартфон ценой от 8 000-10 000 грн с хорошей камерой;
  • Google Pixel 7 Pro — флагманское устройство за 17 000-25 000 грн.

Можно было бы рекомендовать Pixel 8, однако из-за частых проблем с экраном он может оказаться неудачной покупкой. Также обязательно проверяйте, разблокировано ли устройство от оператора.

Хотя китайский рынок обычно предлагает именно доступные устройства, существуют модели, способные посоревноваться с именитыми флагманами. Одним из таких может быть Xiaomi 13 — беспроблемный и компактный флагман за 18 000-20 000 грн. Лучшим для фото в ценовой категории от 22 000 до 25 000 грн является Oppo Find X6 Pro.

Рассмотреть можно и такие модели:

  • Honor Magic 5 Pro;
  • OnePlus 11;
  • OnePlus 9 Pro;
  • Huawei P30 Pro;

При покупке телефона на вторичном рынке обязательно проверяйте экран на наличие пятен или битых пикселей, оцените работу камер, микрофонов и динамиков. На таких телефонах, как Galaxy Fold 4, проверяйте шарнир. Всегда важно тестировать мобильную связь и интернет.

Если подойти к выбору с умом, приобретение смартфона на вторичном рынке может стать действительно выгодным решением.

Напомним, прежде чем покупать смартфон без скидок и акций, необходимо обдумать свой выбор. Некоторые модели на рынке являются сомнительными, поэтому лучше рассмотреть альтернативы.

Также мы писали, что рынок бюджетных смартфонов практически переполнен привлекательными вариантами, поэтому выбор может стать настоящим вызовом. Некоторые представленные модели удачно сочетают цену, производительность и дизайн и достойны внимания в 2025 году.

OLX телефоны рынок гаджеты смартфон цены

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:57 Будьте осторожны — завтра в Харькове будет опасная погода

15:56 Акция FreeAzov — одесситы требуют освобождения пленных

15:56 Тюрьма вместо штрафов — за какие нарушения ФЛП могут посадить

15:31 Гибель Анны Жук — подруга блогера объяснила, какой она была

15:23 Все еще Бунина — в Одессе разгорелся скандал из-за указателей

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:15 Украинцы в США — как не стать депортированными в 2025 году

15:12 Офис USAID временно приостановил все проекты в Украине

15:10 Если хотите выкупить жилье в аренде — налоговая раскрыла нюансы

15:01 Причины боли в ногах — в каких случаях лучше обратиться к врачу

14:58 Смартфоны с OLX — какие модели лучше всего рассмотреть в 2025

15:57 Будьте осторожны — завтра в Харькове будет опасная погода

15:56 Акция FreeAzov — одесситы требуют освобождения пленных

15:56 Тюрьма вместо штрафов — за какие нарушения ФЛП могут посадить

15:31 Гибель Анны Жук — подруга блогера объяснила, какой она была

15:23 Все еще Бунина — в Одессе разгорелся скандал из-за указателей

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:15 Украинцы в США — как не стать депортированными в 2025 году

15:12 Офис USAID временно приостановил все проекты в Украине

15:10 Если хотите выкупить жилье в аренде — налоговая раскрыла нюансы

15:01 Причины боли в ногах — в каких случаях лучше обратиться к врачу

14:58 Смартфоны с OLX — какие модели лучше всего рассмотреть в 2025

06:40 Новые цены на золото — ломбарды подняли тарифы

25 января 2025

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

Text

22:30 Трамп вышел с заявлением в Лас-Вегасе — эфир Новини.LIVE

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать