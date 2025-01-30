Лучшие альтернативы Galaxy S25 — какие 5 смартфонов предлагает Samsung

Не хуже Galaxy S25 — 5 лучших альтернатив флагмана Samsung
Samsung официально представила линейку Galaxy S25 с ценой от 42 000 грн. Однако компания также предлагает доступные модели, которые сочетают хорошую производительность и качественные камеры.
О пяти лучших альтернативах флагмана Samsung в 2025 году рассказывает Фокус.
Лучшие бюджетные альтернативы Galaxy S25 от Samsung в 2025 году
Galaxy S24 FE
Galaxy S24 FE вышел в октябре 2024 года как более доступная альтернатива Galaxy S24. Он дешевле на 2-3 тыс. гривен, а разница в производительности минимальна.
Смартфон имеет 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED-дисплей (2340 x 1080), 8 ГБ ОЗУ и до 256 ГБ встроенной памяти. Процессор Exynos 2400e немного уступает стандартному Exynos 2400, а автономность ниже.
Главный плюс — семь лет обновлений ПО и камеры на флагманском уровне.
В Украине Galaxy S24 FE можно приобрести от 21 795 грн.
Galaxy A15
Galaxy A15 имеет 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 90 Гц, батарею 5000 мАч и быструю зарядку до 25 Вт.
Объем памяти — от 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Камеры достаточно хороши для дневных фото, но в темноте качество снижается.
В Украине модель доступна по цене от 6 290 грн.
Galaxy A55
Galaxy A55 получил 6,5-дюймовый экран с частотой 120 Гц, корпус из стекла и алюминия и камеру 50 МП.
Время автономной работы превышает показатели конкурентов, однако процессор не очень мощный. В продаже есть версии с 8/128 ГБ и 12/256 ГБ памяти.
Цены в Украине начинаются от 13 999 грн.
Galaxy A35
Galaxy A35 имеет 6,6-дюймовый дисплей, который остается читабельным даже на солнце.
Время работы от батареи превышает средние показатели, а камеры хорошо справляются с портретами. Процессор Exynos 1380 ограничивает производительность, а обновления ПО будут поддерживаться в течение 4 лет.
Цены в Украине начинаются от 10 496 грн.
Galaxy Z Flip 6
Эта модель стоит дороже Galaxy S25, но предлагает уникальный форм-фактор.
Z Flip 6 получил обновленный Snapdragon 8 Gen 3, 50 МП камеру, улучшенную автономность и новые функции Galaxy AI. Особенность — режим автофокуса и масштабирования, автоматически подстраивающий кадр под объект.
Цены в Украине начинаются от 44 999 грн.
Samsung предлагает качественные альтернативы флагмана для любого бюджета. Galaxy S24 FE подойдет тем, кто хочет премиум-функции за более низкую цену, Galaxy A15 — для минимального бюджета, а A55 — оптимальный баланс цены и возможностей. Galaxy A35 станет надежным вариантом среднего класса, а Z Flip 6 — выбор для тех, кто хочет складной смартфон.
Напомним, все чаще люди обращаются к вторичному рынку смартфонов, поскольку цены на флагманы неустанно растут. Учитывая, что инновации в сфере мобильных устройств происходят только в улучшении функций искусственного интеллекта, есть смысл сэкономить.
Также мы писали, что почти каждый новый смартфон на рынке имеет интеграцию с ИИ. Жесткая конкуренция в 2024 году на этом поле породила много интересных новых моделей.
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